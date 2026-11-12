Ricardo Darín brilla en Netflix con su mejor película y todos la están comentando

La película de Ricardo Darín que volvió a conquistar a los usuarios de Netflix

El desembarco de nuevas producciones argentinas en las plataformas de streaming renovó el interés por las películas nacionales. En ese escenario, El secreto de sus ojos volvió a ocupar un lugar destacado entre las alternativas disponibles para quienes desean descubrir o volver a disfrutar de una historia que dejó una marca en la cinematografía del país.

La película llegó a Netflix y, desde entonces, se presentó como una alternativa para quienes buscan una producción que combine intriga, emociones y una historia construida alrededor de personajes complejos.

Uno de sus principales atractivos es la participación de Ricardo Darín, quien interpreta a Benjamín Espósito, un exsecretario de un juzgado penal que decide regresar a un episodio de su pasado. El actor encabeza una historia que exige una interpretación atravesada por los recuerdos, las dudas y las situaciones que quedaron sin resolver.

Junto a él aparece Soledad Villamil, quien interpreta a Irene Menéndez Hastings, una antigua jefa de Espósito con quien mantuvo una relación sentimental que nunca llegó a concretarse. La presencia de ambos personajes aporta una dimensión emocional que acompaña el desarrollo de la investigación.

Otro de los nombres importantes del reparto es Guillermo Francella, que forma parte de una producción en la que también participan Pablo Rago, Javier Godino, Mario Alarcón, Mariano Argento, José Luis Gioia, Carla Quevedo y Bárbara Palladino.

De qué trata El secreto de sus ojos: la historia que mantiene el misterio hasta el final

La trama gira alrededor de Benjamín Espósito, un exfuncionario judicial que, después de jubilarse, decide escribir una novela inspirada en un caso criminal que marcó profundamente su vida profesional y personal.

El episodio que funciona como punto de partida ocurrió en 1974 y tuvo como víctima a Liliana Colotto, una mujer que fue asesinada. El caso dejó una huella en Espósito, quien años después sintió la necesidad de reconstruir los acontecimientos y volver sobre una investigación que todavía le generaba interrogantes.

A partir de esa decisión, el relato propone un recorrido entre dos épocas. Por un lado, muestra los acontecimientos vinculados con la investigación original. Por otro, presenta al protagonista en el presente, mientras intenta recuperar detalles de aquel episodio y poner en palabras una historia que nunca terminó de abandonar.

En ese recorrido reaparece Irene Menéndez Hastings, su antigua superiora en el juzgado. La relación entre ambos ocupa un lugar importante dentro del argumento, ya que representa una historia sentimental que quedó suspendida y que el paso del tiempo no consiguió borrar.

Sin embargo, el romance no desplaza el eje policial. La investigación sobre el asesinato de Liliana Colotto continúa siendo el núcleo alrededor del cual se organizan los acontecimientos.

La película también aborda cuestiones relacionadas con la corrupción dentro de las instituciones, los abusos de poder, la violencia y las consecuencias de una justicia que no siempre consigue ofrecer respuestas.

El secreto de sus ojos ganó el Óscar y marcó un hito para el cine argentino

Uno de los aspectos que explican la trascendencia de esta producción es su reconocimiento internacional. El secreto de sus ojos consiguió el Premio Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2010, un acontecimiento que representó un logro histórico para el cine argentino.

El reconocimiento de la Academia de Hollywood puso nuevamente a una producción nacional en el centro de la escena cinematográfica mundial. La película logró destacarse frente a otras propuestas internacionales y llevó una historia argentina a una audiencia mucho más amplia.

El galardón también confirmó el impacto que había conseguido el largometraje desde su estreno. No se trató solamente de una producción reconocida por la crítica y los premios, sino también de una película que convocó a una enorme cantidad de espectadores.

Mirá el tráiler de El secreto de sus ojos