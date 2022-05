La confesión de una periodista K: "Me llamaron a mí para volverlo loco a Eduardo Feinmann"

Mengolini arrancó hablando sobre la televisión y el perfil de los periodistas: "La tele es más bien de derecha, recontra de derecha". Y agregó: "La tele ahora es una mierda, no hay nada que yo vea y diga 'ahí me gustaría estar'".

Sobre los motivos, dijo que tiene que ver con la libertad: "A mi me gusta ejercer una libertad que la tele no aguanta".

Qué pasó entre Eduardo Feinmann y Julia Mengolini en C5N

Sobre el final contó una historia inédita: "¿Sabes por que me llaman a conducir C5N?. La tarde la conducía Feinmann, y lo querían rajar y no tenían como. Era un plan incomodar a Feinmann. Me llaman a mi para desgastarlo, volverlo loco y que el dijera no aguanto más, me voy", confesó Mengolini.

"Al final él se fue antes. conduje con Duggan, cuando Duggan era gorila", recordó Mengolini entre risas.