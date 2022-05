Juariu contó cómo descubrió el romance de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul

"¿Das un like pero no seguís a la otra persona?", preguntó Tomás Rebord.

Tomás Rebord Juariu.JPG

"Muchos jugadores ponen like pero no se siguen", explicó Juariu. "Es como el viejo zumbido del Messenger. Es algo como diciendo 'acá estoy'. No te sigo porque no quiero dejar rastros", agregó.

"Es una ciencia del chimento", replicó Rebord, sorprendido por la capacidad de Juariu para detectar nuevos romances. "Lograste conectar farándula y chimento con redes sociales", concluyó Rebord en otro momento de la entrevista.

"No cualquiera está viendo todos los likes que tiene Tini Stoessel, uno por uno", dijo Juariu. Y explicó que tiene cuatro cuentas de Instagram para seguir a los famosos. "Voy separando. Sigo cinco famosos en una cuenta, cinco en otra, cinco en la otra. Y los agrupo por tema: Wanda, China, Benjamin Vicuña los sigo a todos en la misma cuenta".

Juariu y su cáncer de mama: la experiencia que cambió su vida

Vicky Braier nació en Tucumán y se hizo conocida a partir de su personaje llamado Juariu, experta en encontrar detalles comprometedores en las redes sociales de los famosos.

En muchas oportunidades habló de su enfermedad, a contramano del tabú que para muchos significa el cáncer. "Me estaba bañando, me toque un bultito, y fui inmediatamente a ver a un ginecólogo. Me hicieron una eco y era un quiste pero al lado había un tumor de siete milímetros”.

juariu.jpg

“Venía de un año muy difícil (o eso creía yo) hasta que llegó el cáncer a demostrarme qué es lo que realmente importa. A bajarme a la realidad. Un sacudón amargo que hoy a la distancia creo que supe sacarle el lado positivo (si es que lo tiene) de lo qué pasó. Y es que se convirtió en mi cable a tierra. Cada vez que me preocupo por alguna boludez me digo: ‘¿Te vas a preocupar por eso, changa?’. Tuviste cáncer”, reflexionó.

“Fui al Hospital Italiano, y cuando el médico ve la eco me dice: ‘lo operamos. Si es malo, lo sacamos. Si es bueno, no pasa nada’. Me opere y era malo. Hasta el día de hoy estoy haciendo un tratamiento hormonal, estoy como en menopausia durante cinco años”