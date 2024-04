La conmovedora historia de Matu y su fuerte conexión con Tini Stoessel: el homenaje de la familia

Embed

LA HISTORIA DE MATU, POR SU HERMANA MAYOR AGUS RISUEÑO:

A sus 16 años, cuando estaba arrancando quinto año de la secundaria, le empezó a doler el apéndice, no querían operarlo porque la inflamación no era tan grande ni sus valores en sangre tan alterados, pero nuestro papá insistió.

Un 17 de abril del 2019 luego de la cirugía descubren que en verdad lo que tenía era un tumor en la punta del apéndice y quistes en el peritoneo, luego llegó el diagnóstico cancer de apéndice, un tumor raro e infrecuente, seguramente muy pocas personas conocen de él.

Matu tenía metástasis, no le daban tiempo de vida … pero su actitud frente a la enfermedad y a la vida hizo que disfrute 4 años. Lo apodamos "El Rey León" por su fuerza, su valentía y su gran poder de resiliencia.

Durante estos años, Matu se aferró a la música de Tini Stoessel sus palabras textuales fueron “yo no entendía mucho el fanatismo por los artistas, hasta que en el momento más triste de mi vida tu música me dio fuerzas para seguir y me desconectó de todo cuando lo necesité y aún lo sigue haciendo. Eternamente agradecido TTT”.

En el año 2022 Matu fue a absolutamente todos los shows de Tini, no quiso perderse ningún minuto para poder estar cerca de ella y su música. Matu cumple años el 4 de mayo y falleció un 25 de mayo del 2023, vivió 21 años y 21 días.

El tiempo que estuvo sedado elegimos acompañar esos últimos suspiros con la música de Tini Stoessel, ella lo acompañó a volar alto.

unnamed (9).jpg

Cuando Tini lanzó su primer tema “PA” de este álbum "Un mechón de pelo" fue tan especial; parece escrita por nosotros para que él, es una conexión muy fuerte la que sentimos con Tini y Matu.

El primer show de la cantante fue el 25 de abril de 2024, a los 11 meses de que falleció mi hermano. Con mi mamá, mi hermana, mis primas y mi cuñada, la tan hermosa y dulce novia de Matu decidimos ir todas juntas a disfrutar de su música y homenajear a mi hermano, por eso decidimos ponernos sus prendas preferidas, que predomine el color rojo que era su preferido y comer pochoclos que tanto le gustaban. Juntas abrazadas, cantamos, lloramos y celebramos a nuestro amado Matu . Es increíble que pase todo esto, cuando está llegando el tan temido mayo.. este sábado el cumpliría 22 años y este reconocimiento y amor es un mimo al alma. Estamos logrando que Tini y el mundo lo conozcan y sepan que Matu es una persona que trascendió con su amor ♥.