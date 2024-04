Tini Stoessel abrió su corazón ante sus fans y habló del duro momento que vivió: "No lograba dormir sola"

Y agregó: “Y la poca valentía que sentía para verdaderamente decir lo que estaba pasando puertas para adentro… Volver a Buenos Aires y sentir que me podían prender una cámara y pregunten cosas que no podía decir la verdad. Me empezó a dar mucho pánico volver. Y decía ‘¿será que algún día voy a poder volver a Buenos Aires con alegría otra vez?’”.

“Buenos Aires fue una de las canciones que más me costó escribir porque es el lugar que más amo. Esto se lo cuento a mis amigas, a mi psicóloga, pero estar hablándolo, no entienden lo sanador que es para mí. Hacía cuatro años que yo no lograba dormir sola. Saqué este álbum y empecé a dormir sola en mi casa”, confesó la estrella pop.

Por otro lado, la artista afirmó: “Estoy muy emocionada de que esto se dio, de que el álbum salió, de que me animé a compartirlo, de que me animé a decir muchas cosas que seguramente en otro momento no me hubiese animado”.

También resaltó: “Mi pelo fue representando todo lo que me iba pasando. Y claramente ya no lo tengo como antes, pero me siento mucho más fuerte más allá de que ya no está. Lo más importante es animarse a meterse en uno mismo, a comprenderse, a despertarse con cosas que intentamos evitar porque creemos que va a pasar y no. Poder hablar, verbalizar las cosas… fue muy importante para mí poder comunicarlo y compartirlo. Gracias por acompañarme en este proceso”.

Nicole Neumann se comparó con Tini Stoessel y dejó un picante mensaje

Nicole Neumann es un gran icono de la moda Argentina y con el correr de los años fue creando un estilo propio que la vuelve única. Así las cosas, se vio reflejada en uno de los últimos looks de Tini Stoessel e hizo una publicación al respecto en sus redes sociales.

Lo cierto es que la cantante está en uno de los momentos más importantes de su carrera tras el lanzamiento de su último disco, y el fin de semana subió al escenario del show de Emilia Mernes donde sorprendió con un nuevo look en su cabello.

La artista apareció en escena con un cabellera extremadamente larga y platinada que dejó a todo su público enloquecido, y al parecer este también fue el caso de Nicole.

De esta forma, la modelo acudió a sus redes y posteo una foto comparativa ya que tiempo atrás la misma tuvo un look exactamente igual. "Me habrán criticado en ese momento... ¡Pero no pueden negar que siempre estoy a la vanguardia! Tini te amamos”, escribió junto a la foto.