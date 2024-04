Francisco, el hermano de Tini Stoessel, sincero sobre la salud de la cantante: "Hay que pedir..."

Asimismo, el hijo de Alejandro Stoessel remarcó la importancia del trabajo en familia. “Yo siempre intenté acompañarla desde el lugar que me ha tocado, como familiar, como hermano y ya son 10 años acompañándola, al lado suyo en su carrera. Estar al lado suyo y ver todo lo que pasó, como fue progresando no solo como profesional, sino como persona, me pone muy orgulloso y espero acompañarla todo lo que pueda”, confió orgulloso.

En tanto, sobre la emoción de su padre durante el show de su hermana, Fran confesó que a Alejandro "se lo ve duro por afuera, pero en realidad es extremadamente sensible y aún más con sus hijos y con Tinita”, refiriéndose al video viralizado en el que se ve al productor emocionado hasta las lágrimas mientras su hija interpretaba "Pa", la canción que le dedicó Tini.

Pero claro que fue inevitable la consulta de cronista de América sobre la salud mental de Tini Stoessel, de la que tanto se viene hablando en los últimos tiempos. “A mí no me gusta opinar mucho sobre esos temas. Está bueno que lo hablen los profesionales, pero lo más importante es que siempre hay que pedir ayuda si uno está mal y poder reconocer cuando uno está mal”, concluyó tajante.

Nicki Nicole y Tini Stoessel hicieron un importante anuncio y sorprendieron a sus fans

Nicki Nicole estuvo en Rumis, el programa que conducen Lizardo Ponce y Sol Pérez en La casa streaming. En la entrevista, la intérprete de "Wapo Traketero" habló de la admiración que siente por Tini Stoessel.

La artista recordó que estuvo en el último concierto de la ex Disney. "Fue una locura. Llegué a mi casa y me puse a escuchar Buenos Aires al palo porque es mi canción favorita. Y dije: '¡que mujer!'. Me gusta verla siendo ella misma", afirmó.

Nicki adelantó que están conversando para hacer un tema juntas. "Hablamos de juntarnos en el estudio. Estaría bueno. Es una persona que fluye desde un lugar más humano. Nos juntamos a hacer música y si sale, sale, y sino nos conocimos musicalmente, fue", reveló.

Después es escuchar las palabras de su amiga en Rumis, Tini le contestó por Twitter. "Nicki, te admiro mucho yo también. Gracias por tus palabras. Me hicieron emocionar. Fue muy lindo y un honor que hayas venido. Gracias, mi reina", escribió.