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Explosión e incendio en Remedios de Escalada: los desesperados gritos de quienes intentaban escapar de una fiambrería

Un video grabado desde el interior del comercio registró los gritos y la desesperación de quienes intentaban escapar tras la explosión que destruyó una fiambrería y dejó 20 heridos, cinco de ellos de gravedad.

El incendio destruyó una fiambrería y provocó importantes daños materiales en viviendas y vehículos de Remedios de Escalada

El incendio destruyó una fiambrería y provocó importantes daños materiales en viviendas y vehículos de Remedios de Escalada, partido de Lanús. (Foto: captura).

Gritos desgarradores y desesperación por escapar desde el interior de una fiambrería fueron algunas de las escenas más impactantes que dejó la explosión seguida de un incendio ocurrida este viernes por la mañana en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús.

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Un video grabado dentro del comercio, visiblemente afectado en su interior, registra el momento en el que las personas que estaban en el lugar advierten la gravedad de la situación y comienzan a escapar de urgencia. "¡Es una locura, amigo, mirá esa mierda! Tenemos que irnos, hermano. ¡Vámonos!", se escucha gritar al hombre que filma la secuencia.

En medio del pánico por abandonar el lugar lo antes posible, una mujer intenta recuperar sus pertenencias. "Esperá, pero tengo que agarrar el celular", expresa, mientras el hombre la apura para que deje todo y salga: "¡Rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tápense la boca, tápense la boca!".

La grabación también permite escuchar los gritos desgarradores de alguien que se encontraba en las inmediaciones, a pocos metros del lugar.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

Explosión en Remedios de Escalada: reportan heridos graves

El hecho ocurrió alrededor de las 9.44 en la intersección de las calles Coronel Beltrán e Iberlucea. Según informó MetroGAS, una máquina dañó una cañería de distribución mientras personal de la empresa y trabajadores de una firma contratista realizaban tareas de renovación de la red de gas en el partido de Lanús. La rotura provocó una fuga que derivó en la explosión y el posterior incendio.

El estallido destruyó una fiambrería y provocó importantes daños materiales en propiedades y vehículos de la zona. Las llamas alcanzaron grandes dimensiones y obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia, con la participación de bomberos, ambulancias, Policía y Defensa Civil.

De acuerdo con el parte difundido por Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús, 20 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad. Los afectados fueron trasladados a distintos centros de salud. Los casos más graves fueron derivados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, mientras que el resto recibió atención en el Hospital Vecinal y la sala municipal Máspero.

Además, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de viviendas, comercios y establecimientos cercanos, entre ellos un jardín de infantes y un geriátrico. El operativo se extendió a varias cuadras a la redonda por el riesgo que representaba la fuga de gas.

EXPLOSIÓN EN REMEDIOS DE ESCALADA: DIR.DEF. CIVIL PBA

Según informó Defensa Civil durante la tarde, la situación estaba controlada por los bomberos y se aguardaba que MetroGAS completara el corte del suministro y la obturación de las cañerías para avanzar con las tareas de evaluación de los daños.

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