Explosión e incendio en Remedios de Escalada: los desesperados gritos de quienes intentaban escapar de una fiambrería

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

Explosión en Remedios de Escalada: reportan heridos graves

El hecho ocurrió alrededor de las 9.44 en la intersección de las calles Coronel Beltrán e Iberlucea. Según informó MetroGAS, una máquina dañó una cañería de distribución mientras personal de la empresa y trabajadores de una firma contratista realizaban tareas de renovación de la red de gas en el partido de Lanús. La rotura provocó una fuga que derivó en la explosión y el posterior incendio.

El estallido destruyó una fiambrería y provocó importantes daños materiales en propiedades y vehículos de la zona. Las llamas alcanzaron grandes dimensiones y obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia, con la participación de bomberos, ambulancias, Policía y Defensa Civil.

De acuerdo con el parte difundido por Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús, 20 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad. Los afectados fueron trasladados a distintos centros de salud. Los casos más graves fueron derivados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, mientras que el resto recibió atención en el Hospital Vecinal y la sala municipal Máspero.

Además, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de viviendas, comercios y establecimientos cercanos, entre ellos un jardín de infantes y un geriátrico. El operativo se extendió a varias cuadras a la redonda por el riesgo que representaba la fuga de gas.

EXPLOSIÓN EN REMEDIOS DE ESCALADA: DIR.DEF. CIVIL PBA

Según informó Defensa Civil durante la tarde, la situación estaba controlada por los bomberos y se aguardaba que MetroGAS completara el corte del suministro y la obturación de las cañerías para avanzar con las tareas de evaluación de los daños.