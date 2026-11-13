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RELACIONES BILATERALES

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le ofreció apoyo para fortalecer la relación bilateral

El mandatario argentino mantuvo una conversación telefónica con Pedro Alliana, quien asumió el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña. Ambos destacaron los vínculos históricos entre los dos países y acordaron reunirse próximamente en Buenos Aires o Asunción.

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le ofreció apoyo para fortalecer la relación bilateral. (Foto: archivo)

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le ofreció apoyo para fortalecer la relación bilateral. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una conversación telefónica con su par de Paraguay, Pedro Alliana, a quien le expresó el respaldo de la Argentina en el inicio de su gestión y con quien acordó avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Además, ambos coincidieron en la posibilidad de reunirse próximamente en Buenos Aires o Asunción.

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El mandatario argentino informó sobre el contacto a través de su cuenta de la red social X, donde destacó el tono del intercambio y transmitió sus buenos deseos para la nueva etapa política del país vecino.

"Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay", comunicó Milei.

El mandatario paraguayo tambi&eacute;n se refiri&oacute; al contacto telef&oacute;nico y agradeci&oacute; el respaldo expresado por Milei. (Foto: @AllianaPedro)

El mandatario paraguayo también se refirió al contacto telefónico y agradeció el respaldo expresado por Milei. (Foto: @AllianaPedro)

En ese sentido, señaló que le deseó éxitos en su gestión y le manifestó el acompañamiento del Gobierno argentino. "Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa", expresó.

El mensaje de Milei y la agenda bilateral

Durante su mensaje, el jefe de Estado también hizo hincapié en los vínculos históricos entre ambos países y en la coincidencia política respecto de la defensa de las ideas de la libertad.

"La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad", sostuvo.

A partir de ese punto, Milei planteó la intención de profundizar la cooperación entre los dos gobiernos, tanto en el plano político como en el económico y comercial.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos", agregó.

Por último, el presidente argentino ratificó su respaldo a Alliana y definió a la Argentina como un aliado de Paraguay en esta nueva etapa. "Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa", concluyó.

La respuesta de Pedro Alliana y una próxima reunión

Por su parte, el mandatario paraguayo también se refirió al contacto telefónico y agradeció el respaldo expresado por Milei.

"Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay", publicó Alliana.

Además, valoró la predisposición del jefe de Estado argentino para acompañar el proceso político que atraviesa el país. "Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso", manifestó.

En la misma línea, destacó la importancia de preservar y fortalecer la relación entre ambas naciones. "Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina", señaló.

El intercambio concluyó con el compromiso de organizar un encuentro presencial en el corto plazo. "Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos", cerró.

El cambio de gobierno en Paraguay

Alliana llegó a la Presidencia paraguaya luego de desempeñarse como vicepresidente durante la gestión de Santiago Peña, quien fue destituido el 6 de noviembre mediante un juicio político.

La salida de Peña se produjo en medio del escándalo vinculado a Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin poder acceder a sus fondos en un contexto de presuntos manejos irregulares.

En pocas palabras

  • Milei y Alliana: Conversación telefónica para fortalecer la relación bilateral entre Argentina y Paraguay.
  • Apoyo mutuo: Argentina reafirmó su respaldo al nuevo gobierno paraguayo y acordaron una futura reunión.
  • Vínculos históricos: Ambos líderes destacaron la hermandad y la defensa compartida de las ideas de la libertad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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