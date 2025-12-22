Las fotos de Mauro Icardi buscando a sus hijas con la China Suárez en el Chateau: qué hizo Wanda Nara

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron a la Argentina hace unas horas desde Turquía y el futbolista fue directamente este lunes a buscar a sus dos hijas al edificio donde viven las pequeñas con su madre, Wanda Nara.
Mauro Icardi y la China Suárez llegaron a la Argentina hace unas horas desde Turquía y el futbolista fue directamente este lunes a buscar a sus dos hijas al edificio donde viven las pequeñas con su madre, Wanda Nara.
Tal como estaba estipulado por parte de la Justicia, el delantero del Galatasaray pasará la Navidad con su novia y con sus dos hijas en el país.
Desde la puerta del edificio Chateau Libetador, Alejandro Guatti dio detalles en Intrusos (América Tv) de cómo fue la llegada de Mauro y la China al lugar, donde se movieron en dos camionetas de alquiler.
"Hace minutos se retiraron Icardi y la China con las hijas de él. Vinieron alrededor de las 13 horas después de llegar padas las 12 a Aeroparque", comentó el cronista.
Wanda Nara, en tanto, al no tener jornada de grabación en MasterChef Celebrity estaba presente en la vivienda y comentaron que fue muy cordial la entrega de las pequeñas a Icardi, sin ningún tipo de conflicto.
Tanto el futbolista como la actriz evitaron tener contacto con los periodistas y se mostraron amables ante los flashes fotográficos y las cámaras presentes. En un momento el deportista se lo vio dialogando por teléfono en el interior de la camioneta.
PrimiciasYa te acerca las imágenes del momento en que Mauro Icardi acompañado de la China Suárez retiró a sus hijas del edificio donde vive Wanda Nara para pasar la Navidad con ellas en la Argentina.
De esta manera, Icardi con sus dos hijas y la China Suárez pasarán juntos noche buena en la casa de los sueños.
Wanda Nara fue consultada por la resolución de la Justicia de que Mauro Icardi pueda pasar la Navidad en Argentina con sus dos hijas y dejó en evidencia su postura.
“No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, explicó la conductora ante las cámaras del ciclo Puro Show (El Trece) sin intención de alimentar la polémica que gira en torno a la situación familiar.
Además, desmintió los rumores que circularon sobre una presunta reacción emocional al enterarse de la noticia de la Justicia con respecto a la Navidad mientras grababa MasterChef Celebrity.
“Estoy acá desde muy temprano porque hoy grabé un comercial, creo que fui la primera en llegar y no sé si estoy siendo la última en irme y grabamos. De hecho, se están yendo todos los participantes”, explicó Wanda.
Y en ese sentido aclaró: “No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas”.
“Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, contó la animadora sobre cómo serán las fiestas de fin de año con sus afectos.