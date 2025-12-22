Las fotos de Mauro Icardi buscando a sus hijas con la China Suárez en el Chateau: qué hizo Wanda Nara

Embed

Wanda Nara, en tanto, al no tener jornada de grabación en MasterChef Celebrity estaba presente en la vivienda y comentaron que fue muy cordial la entrega de las pequeñas a Icardi, sin ningún tipo de conflicto.

Tanto el futbolista como la actriz evitaron tener contacto con los periodistas y se mostraron amables ante los flashes fotográficos y las cámaras presentes. En un momento el deportista se lo vio dialogando por teléfono en el interior de la camioneta.

PrimiciasYa te acerca las imágenes del momento en que Mauro Icardi acompañado de la China Suárez retiró a sus hijas del edificio donde vive Wanda Nara para pasar la Navidad con ellas en la Argentina.

De esta manera, Icardi con sus dos hijas y la China Suárez pasarán juntos noche buena en la casa de los sueños.

“No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, explicó la conductora ante las cámaras del ciclo Puro Show (El Trece) sin intención de alimentar la polémica que gira en torno a la situación familiar.

Además, desmintió los rumores que circularon sobre una presunta reacción emocional al enterarse de la noticia de la Justicia con respecto a la Navidad mientras grababa MasterChef Celebrity.

“Estoy acá desde muy temprano porque hoy grabé un comercial, creo que fui la primera en llegar y no sé si estoy siendo la última en irme y grabamos. De hecho, se están yendo todos los participantes”, explicó Wanda.

Y en ese sentido aclaró: “No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas”.

“Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, contó la animadora sobre cómo serán las fiestas de fin de año con sus afectos.