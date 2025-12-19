El inesperado anuncio de Ángel de Brito que tomó a todos por sorpresa: "Vienen otros...

"Ángel, ¿nos contas qué pasó con Esteban Trebucq y con Martín Candalaft? ¡Queremos chisme!", fue el mensaje que le llegó a Ángel. El conductor de LAM no dio vueltas y respondió: "Los chicos terminan, como en todos lados. Vienen otros programas!".

¿Qué angelita iba borracha a LAM?

El conductor de LAM, Ángel de Brito, expuso públicamente una fuerte acusación contra Fernanda Iglesias, luego de que la periodista lanzara comentarios filosos sobre el programa y, en especial, sobre Yanina Latorre. Las declaraciones del conductor no pasaron desapercibidas y reabrieron viejos conflictos internos que marcaron etapas pasadas dentro del ciclo de espectáculos.

Todo se desencadenó después de que Iglesias apuntara contra el programa y, puntualmente, contra la mujer de Diego Latorre, lo que motivó una dura respuesta de Ángel en vivo. Desde su rol al frente del ciclo, el periodista aseguró que lo dicho por su excompañera no solo era injusto, sino también incoherente con su propio comportamiento cuando formaba parte del panel.

En su descargo, Ángel fue terminante y recordó episodios que, según él, vivió junto a Iglesias mientras ella integraba el equipo. “Acá Fernanda maltrató a medio mundo. Y vino acá a sentarse un montón de veces borracha”, lanzó, dejando en claro el nivel de tensión que existía puertas adentro. Luego profundizó con un relato aún más contundente: “Están de testigo todos los que estaban en ese momento. Hubo un día que no podía hablar. Le dijimos: ‘no hables’. Estaba doblada... tirada”.

La reacción de Ángel surgió como respuesta directa a las declaraciones recientes de la periodista, quien había criticado tanto a LAM como a Yanina Latorre, señalando dinámicas internas que, según ella, se manejaban de manera poco transparente. Esa postura reavivó un conflicto que, lejos de apagarse con el paso del tiempo, parece seguir generando repercusiones.

Aunque Fernanda Iglesias aún no respondió a las palabras del conductor, la tensión quedó instalada y dejó expuesta una versión hasta ahora no contada de su paso por el ciclo.