Ángel de Brito confirmó a dos nuevas angelitas en LAM para 2026 y causó sorpresa: quiénes son

Embed

La actual panelista de Intrusos dejará a fin de año el histórico ciclo de espectáculos de la tarde y desde la primera semana de enero estará en el renovado panel de Ángel de Brito.

"Vino este año un par de veces. Ella parece malísima pero es muy divertida, estuvo muchos años trabajando con nosotros hasta la pandemia, compartí DDM con ella", recordó el periodista.

Y cerró sobre la incorporación de Karina Iavícoli: "Termina a fin de mes en Intrusos y a partir del 5 de enero se suma a este humilde programa".

Además de Iavícoli, también está confirmada la incorporación de Carolina Molinari, quien deja Puro Show en El Trece y pasará ser una nueva angelita en 2026, donde ya también hizo algunas participaciones especiales tiempo atrás.

karina iavicoli carolina molinari

Ángel de Brito reveló el plan de Laurita Fernández y Fede Bal para encontrarse a escondidas de Barbie Vélez

Ángel de Brito sorprendió a todos en su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live) contando detalles desconocidos de un romance escandaloso de hace mucho años.

El conductor explicó cómo hacían Laurita Fernández y Fede Bal para verse a escondidas cuando aún estaban en pareja con Fede Hoppe y Barbie Vélez, respectivamente.

Aquella relación entre Laurita y Fede fue blanqueada en 2017 pero parece haber tenido sus inicios en la clandestinidad y el periodista dio explovisos detalles de aquellos encuentros.

“Era recontra clandestino todo. Ahora que Barbie ya se fue de Carlos Paz, lo podemos decir. Fede Bal y Laurita Fernández engañaban a Barbie Vélez, eran amantes", lanzó sin vueltas.

El conductor aseguró que la pensada logística implementada por la bailarina y el actor para concretar sus encuentros secretos y que nadie se entere.

“Me gustaba el sistema: Laurita dejaba su auto en un taller mecánico y se iba en remís”, recordó señalando que lo programas de espectáculos les hacían guardias a los presuntos amantes.

“El que hace la cámara decía: ‘Y no, ya está, dejó el auto en el taller’. Nosotros la seguimos”. Fue allí que sorprendió a sus compañeras al revelar el destino de Laurita Fernández en el taxi al que subía.

“¿A dónde iba? A la casa de Fede Bal”, confió Ángel de Brito al explicar que su entonces notero Santiago Sposato la siguió en moto, y como iba con casco nunca lo identificó.

“A la otra mañana los enganchamos a la salida del encuentro íntimo y el auto había quedado tirado allá”, expuso pícaro, y aseguró que había otra famosa que sabía todo y los "segundeaba": Flor de la V. "Era la cómplice de todo esto", concluyó el conductor.