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ANSES actualiza dos prestaciones clave y adelanta los nuevos montos de octubre

El organismo previsional reajustó los topes salariales del subsidio laboral tras la actualización del Salario Mínimo, acompañando los incrementos fijados para jubilados y asignaciones familiares.

ANSES actualiza la Prestación por Desempleo y jubilaciones: los nuevos montos de octubre

ANSES actualiza la Prestación por Desempleo y jubilaciones: los nuevos montos de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento en la Prestación por Desempleo a partir del 1 de octubre de 2026, elevando el haber mínimo a $195.600 y fijando un tope de $391.200 mensuales. En paralelo, las jubilaciones mínimas subirán un 1,7% para ubicarse en $435.919,96 netos de bolsillo, alcanzando los $505.919,96 en caso de confirmarse el bono de $70.000.

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¿Cuánto cobra un trabajador por la Prestación por Desempleo en octubre?

El subsidio laboral se calcula tomando como base el 75% del mejor sueldo recibido durante los últimos seis meses trabajados. La normativa dispone que el haber no puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ni superar el 100% de dicho valor.

  • Piso mínimo de cobro: $195.600

  • Tope máximo de cobro: $391.200

  • Duración del beneficio: De 2 a 12 cuotas mensuales (con extensión de 6 meses para mayores de 45 años).

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo, alcanzando hasta $286.711 en enero 2025. Foto: Internet.

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo, alcanzando hasta $286.711 en enero 2025. Foto: Internet.

¿Quiénes pueden solicitar la asistencia por desempleo de ANSES?

La cobertura económica está orientada a personas desvinculadas de su puesto de trabajo sin justa causa o por finalización de contrato, que reúnan los aportes necesarios.

  • Trabajadores permanentes: Acreditar un mínimo de 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años.

  • Trabajadores de temporada o eventuales: Registrar más de 90 días trabajados en el último año y menos de 12 meses acumulados en los 3 años anteriores.

¿De cuánto es el haber mínimo para jubilados en octubre?

La jubilación mínima recibirá un ajuste por movilidad del 1,7% vinculado a la inflación de agosto, incrementando el valor del haber básico antes de adicionales.

  • Haber jubilatorio básico: $435.919,96

  • Bono de contención (estimado): $70.000,00

  • Ingreso total en cuenta bancaria: $505.919,96

¿Cuándo liquida ANSES las prestaciones según el DNI?

El cronograma oficial establece las fechas de acreditación de la Prestación por Desempleo e ingresos previsionales a partir de la segunda semana del mes.

Prestación por Desempleo (Todas las terminaciones)

  • DNI 0 y 1: Jueves 22 de octubre

  • DNI 2 y 3: Viernes 23 de octubre

  • DNI 4 y 5: Lunes 26 de octubre

  • DNI 6 y 7: Martes 27 de octubre

  • DNI 8 y 9: Miércoles 28 de octubre

Jubilaciones Mínimas

  • DNI 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI 2: Martes 13 de octubre

  • DNI 3: Miércoles 14 de octubre

  • DNI 4: Jueves 15 de octubre

  • DNI 5: Viernes 16 de octubre

  • DNI 6: Lunes 19 de octubre

  • DNI 7: Martes 20 de octubre

  • DNI 8: Miércoles 21 de octubre

  • DNI 9: Jueves 22 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES actualiza: Se aplicará un incremento del 1,7% en jubilaciones mínimas y se actualizan los montos de la Prestación por Desempleo desde octubre.
  • Prestación por Desempleo: El haber mínimo será de $195.600 y el máximo de $391.200, calculado sobre el mejor sueldo de los últimos seis meses.
  • Jubilaciones Mínimas: El haber básico ascenderá a $435.919,96, pudiendo alcanzar $505.919,96 con el bono de $70.000.
Resumen generado por Thinkindot AI
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