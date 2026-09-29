ANSES actualiza dos prestaciones clave y adelanta los nuevos montos de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento en la Prestación por Desempleo a partir del 1 de octubre de 2026, elevando el haber mínimo a $195.600 y fijando un tope de $391.200 mensuales. En paralelo, las jubilaciones mínimas subirán un 1,7% para ubicarse en $435.919,96 netos de bolsillo, alcanzando los $505.919,96 en caso de confirmarse el bono de $70.000.