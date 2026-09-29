ANSES actualiza dos prestaciones clave y adelanta los nuevos montos de octubre

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Haber jubilatorio básico: $435.919,96
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Bono de contención (estimado): $70.000,00
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Ingreso total en cuenta bancaria: $505.919,96
¿Cuándo liquida ANSES las prestaciones según el DNI?
El cronograma oficial establece las fechas de acreditación de la Prestación por Desempleo e ingresos previsionales a partir de la segunda semana del mes.
Prestación por Desempleo (Todas las terminaciones)
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DNI 0 y 1: Jueves 22 de octubre
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DNI 2 y 3: Viernes 23 de octubre
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DNI 4 y 5: Lunes 26 de octubre
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DNI 6 y 7: Martes 27 de octubre
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DNI 8 y 9: Miércoles 28 de octubre
Jubilaciones Mínimas
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DNI 0: Jueves 8 de octubre
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DNI 1: Viernes 9 de octubre
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DNI 2: Martes 13 de octubre
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DNI 3: Miércoles 14 de octubre
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DNI 4: Jueves 15 de octubre
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DNI 5: Viernes 16 de octubre
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DNI 6: Lunes 19 de octubre
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DNI 7: Martes 20 de octubre
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DNI 8: Miércoles 21 de octubre
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DNI 9: Jueves 22 de octubre