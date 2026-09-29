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Dónde ver "La Virgen de la Tosquera", la película que representará a Argentina en los Oscar

"La Virgen de la Tosquera" fue elegida para representar a la Argentina en los Oscar 2027. En qué plataforma de streaming puede verse la película.

Dónde ver La Virgen de la Tosquera

Dónde ver "La Virgen de la Tosquera", la película que representará a Argentina en los Oscar. (Foto: Archivo)

La Virgen de la Tosquera quedó en el centro de la escena después de ser elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en los premios Oscar 2027. La película dirigida por Laura Casabé ya superó los 85.000 espectadores, recibió reconocimientos internacionales y ahora comenzará un nuevo recorrido.

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La elección se conoció este lunes durante un acto realizado en ArtHaus Central, en Buenos Aires. La producción fue seleccionada entre cuatro películas argentinas y competirá por representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional.

El anuncio llegó después de un recorrido que comenzó en importantes festivales de cine y que incluyó premios dentro y fuera de la Argentina. Además, la película también fue elegida para representar al país en los Premios Goya 2027, por lo que tendrá presencia en dos de las principales competencias internacionales del cine en español.

Ahora, la producción deberá atravesar las diferentes etapas de selección de la Academia de Hollywood. La elección argentina, por lo tanto, todavía no significa una nominación al Oscar.

De qué trata La Virgen de la Tosquera

La Virgen de la Tosquera fue dirigida por Laura Casabé y contó con un guion de Benjamín Naishtat, basado en dos relatos de Mariana Enríquez: La virgen de la tosquera y El carrito, ambos incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama.

La historia transcurrió durante un verano posterior al estallido social y económico de 2001, uno de los períodos más convulsionados de la historia reciente argentina.

En ese contexto, Natalia, Mariela y Josefina acababan de terminar la escuela secundaria y vivían en un suburbio de las afueras de Buenos Aires. Las tres amigas se encontraban frente a un futuro incierto mientras atravesaban los últimos momentos de una etapa marcada por los vínculos adolescentes, los deseos y los primeros conflictos de la adultez.

Según la descripción oficial: "En un sofocante verano suburbano, una adolescente obsesionada por un chico recurre a un perverso ritual que desata una tragedia".

A partir de allí, la película combina el retrato de la adolescencia con elementos de terror sobrenatural, mientras incorpora temas como los amores de juventud, las leyendas populares, las envidias y los secretos.

El camino de La Virgen de la Tosquera antes de los Oscar

El recorrido de La Virgen de la Tosquera comenzó mucho antes del anuncio de la Academia argentina.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance 2025, uno de los encuentros cinematográficos internacionales más reconocidos. Su participación allí marcó el comienzo de un camino que luego continuó por otros festivales.

La producción también tuvo una participación destacada en el BAFICI 2025. En ese festival obtuvo el Gran Premio de la Competencia Argentina, además de otros reconocimientos.

La carrera internacional de La Virgen de la Tosquera tendrá además otro escenario. A comienzos de septiembre de 2026, la película fue seleccionada para representar a Argentina en los Premios Goya 2027, dentro de la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Por un lado, buscará avanzar en el proceso de selección de los Oscar 2027. Por otro, competirá por un lugar en los Premios Goya 2027.

Dónde ver la película La Virgen de la Tosquera en streaming

Para quienes quieran conocer la producción antes de que avance su recorrido internacional, La Virgen de la Tosquera está disponible en HBO Max, según la información proporcionada.

Ficha técnica de La Virgen de la Tosquera

  • Elenco: Dolores Oliverio, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Fernanda Echevarría, Agustin Sosa
  • Directores: Laura Casabé
  • Productores: Valeria Bistagnino, Ángeles Hernández, Livi Herrera
  • Basado en el material original de: Mariana Enriquez

Tráiler de La Virgen de la Tosquera

En pocas palabras

  • Argentina en los Oscar: "La Virgen de la Tosquera" fue seleccionada para representar al país en la categoría Mejor Película Internacional.
  • Doble Postulación: La película también competirá en los Premios Goya 2027.
  • Dónde verla: La producción se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max.
Resumen generado por Thinkindot AI
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