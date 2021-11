Esto último es precisamente es lo que no quieren que pase en un bar. "Prohibido escuchar la canción de Mariah Carey hasta el 1 de diciembre", reza el cartel de un bar de Dallas, en Estado Unidos. Cuando llegue diciembre se abre la veda, pero, ¡atención! que hay otra norma a cumplir: "Solo se pondrá 'All I want for Christmas is you' una vez en toda la noche".