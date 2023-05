La exótica vida secreta de Rodolfo Vera Calderón de MasterChef

image.png

Pero, además se especializa en nobleza, que lo llevó a viajar por el mundo, conocer palacios y hasta entrevistar a muchos de ellos como a los reyes Carl XVI Gustavo y Silvia de Suecia, la emperatriz Farah de Irán, los príncipes Georg Friedrich y Sophie de Prusia, la princesa Gloria von Thurn und Taxis, los príncipes Joachim y la princesa Marie de Dinamarca y los príncipes Alejandro y Gisela de Sajonia-Gessaphe.

Rodolfo Vera Calderón heredó su pasión por la cocina de su madre y su abuela, de las que dice que inspiran casi todas las recetas que hace. Sobre todo en la pastelería, su fuerte.

Cuando no está filmando MasterChef, Rodolfo Vera Calderón comparte sus días con sus dos perritos Gloria y Delia.Cuando no está cocinando o escribiendo, a Rodolfo le gusta recorrer el mundo en compañía de sus padres o en solitario. En su Instagram personal hay una gran cantidad de registros de sus aventuras por el globo: desde Chile a Tanzania, pasando por España, Portugal y Marruecos.

Rodolfo Vera Calderón de MasterChef fue durísimo con los hombres argentinos: "Es que son muy..."

Este lunes, en MasterChef (Telefe), los concursantes tuvieron que cocinar carnes exóticas, y Rodolfo Vera Calderón al haber obtenido un beneficio la semana pasada pudo elegir qué carne preparar.

Cuando el periodista especializado en realeza preparaba el plato de ciervo con verduras grilladas, ensalada y gratén de papas, la conductora del ciclo, Wanda Nara, se acercó a la estación para hacerle algunas preguntas personales.

"Me estoy destrayendo contigo, Wanda", le dijo el concursante al verla cerca. "¿Te molesta que venga a hablarte?", le preguntó la conductora. "No me molesta, pero me quita tiempo", se quejó el aspirante a cocinero. "Vos cociná tranquilo y respondé todo lo que yo diga. ¿Estás en pareja, Rudi?", indagó la empresaria.

"No, solito. Soy medio chinchudo, no soy una persona fácil para convivir", contestó. "¿Cuándo fue tu última pareja, en qué año?", quiso saber la conductora. "Ya ni me acuerdo", dijo el periodista. "¿Ahora hay alguna alegría importante para comentar?", preguntó Wanda y Rodolfo admitió: "No, estoy enfocado en MasterChef".

Wanda no la dejó ahí y siguió: "¿Y si te escribe alguna alegría? ¿Tenés algún amor por acá?". "Tengo una simpatía", dijo el participante sin dar detalles. "Y para que sea alegría la simpatía, ¿qué tiene que hacer?", dijo Wanda. "Y... no, es que el argentino es muy histérico, Wanda", manifestó Rodolfo, entonces la conductora le preguntó qué diferencia hay entre un argentino y un mexicano. "Que al mexicano le das tequila y te entrega la casa", respondió sin vueltas. Wanda, entre risas, y casi malinterpretando la respuesta le contestó: "Me asusté, Rudi".