Aquiles de MasterChef padeció la ayuda de Wanda Nara: "Necesito que se vaya"

"Wanda es una intensa. Viene, me saca las manzanas porque no le gusta el corte, me tira el caramelo, porque dice que está quemado. Yo lo único que necesito es que se vaya", se quejó Aquiles.

"A mí me gusta manejar mis tiempos en la cocina y estar solo en ella. No me gusta cuando se meten", admitió enojado Aquiles ante la ayuda de Wanda.

Germán Martitegui, pasado los cinco minutos, se acercó a la estación del participante y le dijo: "La magia se retira de esta cocina y tenés que seguir solo". "Con mucho gusto", ironizó Aquiles. "¿Te sentiste ayudado, Aquiles?", preguntó Martitegui. "Me tiró el caramelo", dijo. "Bueno, si te tiró el caramelo es porque estaba mal, Aquiles", sentenció el chef. "Mirá lo que le tiré: negro. Pasado y quemado", agregó la conductora. "Terrible", sostuvo Martitegui al ver el caramelo en el sartén.

Aquiles MasterChef.jpg

La reacción de Wanda Nara tras probar la salsa de una participante de MasterChef

Este miércoles, en MasterChef (Telefe), Wanda Nara quedó con la lengua ardida después probar el curry picante que hizo la participante Daniela Kompel en el desafío de la noche tailandesa.

La conductora se acercó a la estación de la escribana para hablar sobre Tailandia, país que ambas conocen. "Es uno de los viajes que más me gustaría repetir. ¿Vos conocés?", quiso saber Daniela. Wanda Nara le respondió que conoció el lugar con Por el mundo, el programa de viajes de Marley. "Conozco. Viajé con Marley. Fue muy divertido y estuvimos por todos lados", recordó.

La aspirante a cocinera le contó a la empresaria que una de las cosas que más la "flasheó" fue la comida. Por eso, le dijo a la conductora si quería probar su salsa: "¿Querés probar mi pasta de curry? Es picante. ¿Te animás? Dale, animate".



"A mí no me gusta la comida picante", aclaró Wanda. Sin embargo, Daniela insistió y le hizo probar un poquito de su preparación. Las cosas no terminaron como esperaba Daniela. "Qué hija de re mil que sos", se quejó Wanda. "Siento que me lo hiciste a propósito", agregó.

Daniela, entonces, buscó una excusa para justificarse: "No, Wanda, ¿cómo? Pero tenés que probarlo para experimentar la verdadera sensación tailandesa". "Pero si yo estuve en Tailandia, no quería probar la experiencia", respondió la conductora. "Está bien, para revivirlo y sentirte más cerca", le retrucó la concursante.

Cuando Wanda se alejó de la estación de la participante les dijo al resto que tenían que cocinar mejor que Daniela. Así, la escribana, entre risas, lanzó: "Wanda me odia ahora, así que voy a necesitar la protección de todo el resto de las personas del estudio".