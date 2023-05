Con lágrimas en los ojos, los participantes de MasterChef despidieron a Estefanía Herlein

Embed

"Me es muy difícil despedirte. Tenés un don en la hospitalidad, en la empatía, te manejás con una educación ante nosotros y tus compañeros que te hacen ser única. No pasaste desapercibida", le dijo Betular a Estefanía. Martitegui, en tanto, le pidió que "no cambie" porque su personalidad se ve plasmada en los platos.

Rodrigo Salcedo, uno de los participantes, dijo angustiado que "fue un honor conocer a una persona como a ella. Es el tipo de persona que le hace bien al mundo".

La conductora del reality también le dedicó unas palabras: "Te vamos a extrañar un montón, yo que vos me quedaría con la mirada de cada uno de tus compañeros, casi todos con lágrimas en los ojos. Y eso es lo que importa. Todos los que te conocimos nos llevamos el mejor de los recuerdos. Nunca cambies para hacer sentir bien a nadie, vos tenés que ser como sos. Te queremos un montón. Gracias por todo lo que nos enseñaste, por tus alegrías, y sobre todo por ser tan auténtica, en un mundo que a veces la gente trata de adaptarse al otro".

Al final, la séptima eliminada se despidió y expresó: "Aprendí muchísimo en la competencia. Amo haber formado de Masterchef. Gracias por todo".

MasterChef participantes.jpg

Damián Betular fue lapidario con Rodolfo de MasterChef: "A mí que no me..."

Este jueves, en MasterChef (Telefe), Damián Betular, desconfió de lo que dijo el participante Rodolfo Vera Calderón, y fue lapidario con él: "Que a mí no me tomen de bol..."

Germán Martiteguipasó por la estación del concursante y le preguntó qué haría para este desafío. "Voy a hace un pie de palta, una receta familiar de muchos años", especificó el aspirante a cocinero, en el ciclo conducido por Wanda Nara.

"¿Todas tus recetas son familiares? ¿No paran de comer?", tiró Martitegui ante la respuesta del mexicano. El chef se acercó a sus otros dos compañeros, Damián Betular y Donato de Santis, y les contó la receta que iba a hacer el periodista especializado en realeza.

"El príncipe Rodolfo va a hacer una receta de muchos años que está en su familia y que hace en su casa. Una base de avena con nueces pecanas", les dijo.

"Eso está en Instagram. No está en su familia. A mí que no me tomen de boludo", lanzó Betular al escuchar la receta de la familia de Rodolfo, que le pareció muy moderna para ser una de antaño.