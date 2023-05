Salió a la luz la lujosa vida de Estefanía Herlein de MasterChef

image.png

Terminó el secundario en el Colegio Jesús María de la Ciudad de Buenos Aires, un instituto privado de enseñanza bilingüe, en 2015 se graduó en marketing en la Universidad Católica Argentina y en 2014, un año antes, había terminado la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad de Palermo.

En sus redes sociales se puede ver una vida llena de lujos y viajes a distintas partes del mundo. Junto a su pareja, tiene fotos publicadas en su cuenta de Instagram en Disney World, Estados Unidos, junto a la Torre de Pisa y otros sitios emblemáticos de Italia y también frente a la Torre Eiffel en Francia.

Otras postales de su Instagram la muestran haciendo esquí en Andorra, disfrutando de un tour de compras por Milán el Duomo de fondo, relajándose durante unas vacaciones de verano en Bahamas o en las playas de Miami, o durante el invierno en Nueva York.

Con lágrimas en los ojos, los participantes de MasterChef despidieron a Estefanía Herlein

Este domingo, en MasterChef (Telefe), los participantes tuvieron que cocinar por primera vez pulpo. Y si bien todos los concursantes estuvieron en la cuerda floja con la preparación de este plato, Estefanía Herlein no obtuvo la aprobación del jurado (Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) y quedó afuera del reality culinario.

Los motivos, según el jurado, fueron la cocción y la presentación. "Se sintió pasada la cocción"; "la presentación no estuvo a la altura de la competencia, se vio infantil", fueron algunas de las devoluciones.

"Me es muy difícil despedirte. Tenés un don en la hospitalidad, en la empatía, te manejás con una educación ante nosotros y tus compañeros que te hacen ser única. No pasaste desapercibida", le dijo Betular a Estefanía. Martitegui, en tanto, le pidió que "no cambie" porque su personalidad se ve plasmada en los platos.

Rodrigo Salcedo, uno de los participantes, dijo angustiado que "fue un honor conocer a una persona como a ella. Es el tipo de persona que le hace bien al mundo".

La conductora del reality también le dedicó unas palabras: "Te vamos a extrañar un montón, yo que vos me quedaría con la mirada de cada uno de tus compañeros, casi todos con lágrimas en los ojos. Y eso es lo que importa. Todos los que te conocimos nos llevamos el mejor de los recuerdos. Nunca cambies para hacer sentir bien a nadie, vos tenés que ser como sos. Te queremos un montón. Gracias por todo lo que nos enseñaste, por tus alegrías, y sobre todo por ser tan auténtica, en un mundo que a veces la gente trata de adaptarse al otro".

Al final, la séptima eliminada se despidió y expresó: "Aprendí muchísimo en la competencia. Amo haber formado de Masterchef. Gracias por todo".