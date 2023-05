Rodolfo Vera Calderón de MasterChef fue durísimo con los hombres argentinos: "Es que son muy..."

"Me estoy destrayendo contigo, Wanda", le dijo el concursante al verla cerca. "¿Te molesta que venga a hablarte?", le preguntó la conductora. "No me molesta, pero me quita tiempo", se quejó el aspirante a cocinero. " Vos cociná tranquilo y respondé todo lo que yo diga. ¿Estás en pareja, Rudi?", indagó la empresaria.

Embed

"No, solito. Soy medio chinchudo, no soy una persona fácil para convivir", contestó. " ¿Cuándo fue tu última pareja, en qué año?", quiso saber la conductora. "Ya ni me acuerdo", dijo el periodista. "¿Ahora hay alguna alegría importante para comentar?", preguntó Wanda y Rodolfo admitió: "No, estoy enfocado en MasterChef".

Wanda no la dejó ahí y siguió: "¿Y si te escribe alguna alegría? ¿Tenés algún amor por acá?". "Tengo una simpatía", dijo el participante sin dar detalles. "Y para que sea alegría la simpatía, ¿qué tiene que hacer?", dijo Wanda. "Y... no, es que el argentino es muy histérico, Wanda", manifestó Rodolfo, entonces la conductora le preguntó qué diferencia hay entre un argentino y un mexicano. "Que al mexicano le das tequila y te entrega la casa", respondió sin vueltas. Wanda, entre risas, y casi malinterpretando la respuesta le contestó: "Me asusté, Rudi".

Wanda y Roldolfo_MasterChef.jpg

El llanto de Delfina Gayoso, la sexta eliminada de MasterChef: "Voy a seguir..."

Delfina Gayoso fue la sexta eliminada de MasterChef (Telefe), el reality conducido por Wanda Nara. El jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, tomó la decisión de que Delfina abandonara el certamen tras no cumplir con las expectativas del desafío de este domingo.

La consigna fue hacer chorizos y la aspirante a cocinera había presentado chorizos de paleta de cerdo y grasa de pella con salsa de tomate y puré de boniato. “El plato no encuentra armonía, sabor, textura. Está yendo casi a un paté. Estamos muy lejos”, sostuvo Donato sobre la preparación de la concursante.

Embed

“Los domingos se ponen cada vez más difíciles para ustedes y para nosotros. Sos una persona divina, te vamos a extrañar un montón y me alegro mucho de que estas cocinas te hayan tenido. Gracias, Delfi”, le dijo Betular a la concursante, tras el anuncio de su eliminación.

“Delfina, desde aquella chica que se anotó en MasterChef Junior hasta hoy, nadie puede decir que no tenés voluntad. Tenés fuerza para llegar hasta donde quieras en la gastronomía. Seguí soñando, te vamos a extrañar y te deseamos lo mejor”, afirmó Martitegui.

Delfina emocionada expresó: "Más que nada quiero agradecerles... Desde chica me di cuenta de que esto me gustaba y obviamente voy a seguir estudiando y haciendo lo mejor para algún día llegar a ser colega de ustedes. Gracias, en serio". "De MasterChef me llevo un montón de amigos y la experiencia de mis sueños. Me voy contenta y súper realizada", agregó.

"Tenes toda la vida por delante. A seguir con tus sueños", concluyó Wanda Nara.