La feroz lucha cuerpo a cuerpo contra un oso grizzly: se salvaron de milagro

Los dos hombres sufrieron heridas gravísimas en la cara y en el buerpo. Lowry además tiene un brazo fracturado y fue mordido en el muslo derecho.

ataque oso.webp

Después de sobrevivir al ataque, Cummings y Lowry tuvieron que caminar heridos por el parque hasta llegar a un sendero, con la ayuda de sus compañeros de equipo que habían escapado del ataque. Uno de ellos fue trasladado desde allí mismo en helicóptero, mientras que el otro fue al hospital en ambulancia, porque sus heridas eran menores.

Según explicaron las autoridades de la escuela, tenían como defensa un spray que sirve para defensa personal, pero "debido a lo repentino del encuentro, no pudieron desplegar su spray para osos", dijeron. "Estoy muy agradecido por aquellos que ayudaron a estos valientes jóvenes después de esta terrible experiencia y que no se perdieron vidas. Se necesitó pensar rápido y no poca valentía para que esto terminara sin tragedia".