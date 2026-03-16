La foto de Antonela Roccuzzo en su mansión en Miami que sorprende por un detalle íntimo
Antonela Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi, publicó un carrusel de fotos en redes sociales y un detalle en una de las imágenes no pasó desapercibido.
La foto de Antonela Roccuzzo en su mansión en Miami que sorprende por un detalle íntimo
Una publicación reciente de Antonella Rocuzzo en redes sociales despertó la curiosidad de miles de seguidores por un detalle muy particular dentro de su casa. La empresaria y esposa de Lionel Messi compartió una serie de imágenes de su vida cotidiana en Miami y, aunque el posteo parecía mostrar momentos familiares, hubo un elemento que terminó robándose todas las miradas.
La rosarina subió a su cuenta de Instagram un carrusel de fotos acompañado por el mensaje Mix de últimos días. En las imágenes se puede ver un resumen de diferentes momentos que vivió en los últimos tiempos: paseos, instantes con sus hijos y escenas de la vida diaria dentro de su hogar en Estados Unidos.
La publicación rápidamente se volvió viral y superó el millón de “me gusta”, algo habitual en las redes de Antonella, donde millones de seguidores siguen de cerca cada detalle de su vida familiar junto al capitán de la selección argentina. Entre las fotos del posteo se destacan varias en las que aparece con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en momentos de relax y juegos.
Sin embargo, más allá de las postales familiares, una de las imágenes permitió ver un rincón muy especial de la mansión que la familia tiene en Miami. Se trata del sector de ingreso a la casa, un espacio amplio y elegante que deja ver parte de la decoración del hogar.
Allí aparece el detalle que llamó particularmente la atención de los usuarios: una enorme fotografía de sus tres hijos ubicada en uno de los sectores principales de la casa. La imagen, de gran tamaño, funciona casi como un cuadro central que domina la escena y refleja la importancia que tiene la familia en la vida de Antonella.
Debajo de esa fotografía se pueden observar varios ramos de flores que completan la decoración del lugar y aportan un toque cálido al ambiente. El conjunto genera una escena muy significativa, en la que la imagen de los chicos se convierte en el verdadero protagonista del espacio.
Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, el posteo generó miles de comentarios y reacciones. Muchos seguidores destacaron justamente ese detalle del interior de la casa, interpretándolo como una muestra del fuerte vínculo familiar que caracteriza a Antonella Rocuzzo y que suele reflejar en sus redes sociales.