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Yanina Latorre revelo el percance que vivió Wanda Nara al aterrizar en el país: "Le pasan todas"

Wanda Nara volvió al país tras obtener un fallo favorable contra Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas, luego del robo que sufrió en su propiedad de Milán, en el que le sustrajeron los documentos.

5 ago 2026, 17:23
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Yanina Latorre revelo el percance que vivió Wanda Nara al aterrizar en el país: Le pasan todas

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Yanina Latorre revelo el percance que vivió Wanda Nara al aterrizar en el país: "Le pasan todas"

Luego de varios días en Europa por cuestiones vinculadas a la causa que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara emprendió el regreso al país tras conseguir una resolución favorable de la Justicia italiana respecto de los pasaportes de sus hijas.

Pero el viaje no terminó de la mejor manera. Al llegar a la Argentina, la empresaria debió realizar un reclamo en el aeropuerto debido a que una parte de su equipaje no había llegado con el resto de las valijas.

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Quien dio a conocer la situación fue Yanina Latorre, que compartió el mismo vuelo con la conductora y relató lo ocurrido a través de sus historias de Instagram. "Llegué con Wanda. Estaba reclamando valijas, parece que no le llegaron todas".

Con su habitual tono irónico, la panelista remató: " Wandita, un baño de ruda. Le pasan todas", en alusión a los distintos inconvenientes que la mediática enfrentó en las últimas semanas.

Qué dijo Wanda Nara tras llegar a la Argentina

Wanda Nara volvió a hablar tras regresar a la Argentina y, en una entrevista con Pamela David en Desayuno Americano (América TV), se refirió al conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas y al embargo de la denominada Casa de los Sueños.

Sobre el reclamo por los alimentos, sostuvo: "Es una lucha de muchas mamás pero te puedo asegurar que Argentina con respecto a otros países está muy avanzado con el tema de los derechos de los niños y las prohibiciones que salen rápido de un papá que no paga. Pero si entiendo son sueldos y porcentajes diferentes. Tenés un papá que está pidiendo todo el tiempo la restitución a Turquía que es un disparate. Yo sé cómo cuido el dinero de ellas y en qué lo gasto y no les falta nada hasta que el padre quiera o no pagar lo que debe pagar".

Respecto del embargo, explicó: "Así lo decidió la Justicia. En su momento Mauro estuvo de acuerdo y pidió a Santa Bárbara como compensación de alimentos futuros. Fue él con Ana (Rosenfeld) que lo armaron y me parece raro que ahora opine diferente. Esa casa va a ser para las nenas".

"Todos los agravios hacia un juez de la Nación habla de los pocos límites que tiene porque imaginate que una persona que se atrave a insultar públicamente a un juez lo que puede hacer en la intimidad. Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó. Muchas cosas que se ven en redes son violentas y habría que poner un stop y decir basta con la violencia", cuestionó las publicaciones del futbolista en redes sociales.

     

 

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