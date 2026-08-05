Yanina Latorre revelo el percance que vivió Wanda Nara al aterrizar en el país: "Le pasan todas"

Qué dijo Wanda Nara tras llegar a la Argentina

Wanda Nara volvió a hablar tras regresar a la Argentina y, en una entrevista con Pamela David en Desayuno Americano (América TV), se refirió al conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas y al embargo de la denominada Casa de los Sueños.

Sobre el reclamo por los alimentos, sostuvo: "Es una lucha de muchas mamás pero te puedo asegurar que Argentina con respecto a otros países está muy avanzado con el tema de los derechos de los niños y las prohibiciones que salen rápido de un papá que no paga. Pero si entiendo son sueldos y porcentajes diferentes. Tenés un papá que está pidiendo todo el tiempo la restitución a Turquía que es un disparate. Yo sé cómo cuido el dinero de ellas y en qué lo gasto y no les falta nada hasta que el padre quiera o no pagar lo que debe pagar".

Respecto del embargo, explicó: "Así lo decidió la Justicia. En su momento Mauro estuvo de acuerdo y pidió a Santa Bárbara como compensación de alimentos futuros. Fue él con Ana (Rosenfeld) que lo armaron y me parece raro que ahora opine diferente. Esa casa va a ser para las nenas".

"Todos los agravios hacia un juez de la Nación habla de los pocos límites que tiene porque imaginate que una persona que se atrave a insultar públicamente a un juez lo que puede hacer en la intimidad. Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó. Muchas cosas que se ven en redes son violentas y habría que poner un stop y decir basta con la violencia", cuestionó las publicaciones del futbolista en redes sociales.