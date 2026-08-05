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Noche clave para Gran Hermano: el dato que sorprendió a muchos

En una gala en la cual Yipio se consagró ganadora del juego por la casa de Gran Hermano, un dato generó grato asombro.

5 ago 2026, 17:33
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La caótica eliminación de Campanita le había dado un inesperado impulso a Gran Hermano (Telefe), que consiguió uno de sus mejores números de las últimas semanas. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en la emisión siguiente para saber si ese interés del público se mantendría o si el fenómeno se desinflaría rápidamente.

Este pasado martes, el reality tuvo como gran protagonista a Yipio, quien se quedó con la prueba del líder y obtuvo importantes beneficios de cara a la próxima gala. Aun con una emisión menos explosiva que la anterior, el ciclo conducido por Santiago del Moro volvió a imponerse en la franja y registró un promedio de 12,1 puntos de rating, con picos que superaban los 12 puntos, manteniéndose como lo más visto de la televisión abierta.

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De esta manera, si bien el programa bajó algunas décimas respecto de la gala marcada por la escandalosa salida de Campanita, logró sostener una audiencia sólida y confirmó que el reality sigue liderando las noches de Telefe en una edición que venía mostrando cifras más discretas.

¿Campanita se atrincheró y no quería dejar la casa de Gran Hermano?

La última gala de eliminación de Gran Hermano quedó marcada por un momento de máxima tensión cuando Campanita perdió el mano a mano frente a Solange Abraham con el 53,3% de los votos y, en lugar de abandonar la casa, se negó a aceptar el resultado. "No me voy a ir", repitió en varias oportunidades, desafiando las órdenes del Big y sorprendiendo a sus compañeros. La situación se extendió durante varios minutos hasta que la voz del reality le advirtió que, si no cumplía con las reglas, el resto de los participantes sería sancionado. Recién entonces, entre lágrimas, la jugadora aceptó dejar la competencia.

     

 

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