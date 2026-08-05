Noche clave para Gran Hermano: el dato que sorprendió a muchos.

¿Campanita se atrincheró y no quería dejar la casa de Gran Hermano?

La última gala de eliminación de Gran Hermano quedó marcada por un momento de máxima tensión cuando Campanita perdió el mano a mano frente a Solange Abraham con el 53,3% de los votos y, en lugar de abandonar la casa, se negó a aceptar el resultado. "No me voy a ir", repitió en varias oportunidades, desafiando las órdenes del Big y sorprendiendo a sus compañeros. La situación se extendió durante varios minutos hasta que la voz del reality le advirtió que, si no cumplía con las reglas, el resto de los participantes sería sancionado. Recién entonces, entre lágrimas, la jugadora aceptó dejar la competencia.