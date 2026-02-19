Conferencia de prensa de la CGT: "Esta huelga ha sido de un enorme actamiento"

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, afirmó que el paro de este jueves convocado por la central obrera contra la reforma laboral tuvo un "enorme acatamiento" con "más del 90 por ciento de la actividad detenida".
"Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento y de más del 90 por ciento de la actividad detenida", indicó Sola en la conferencia de prensa que la CGT convocó para dar precisiones del alcance del paro contra la reforma laboral, que se trata en paralelo en la Cámara de Diputados.
"A lo largo de estos dos años de Gobierno, en estas 12 movilizaciones que hemos llevado adelante, en estos cuatro paros hemos sido consecuentes y responsables no solamente de mantener la paz social ante la protesta, ante la negación al diálogo, ante la negación al reclamo que hemos hecho", expresó Sola acompañado por los otros dos triunviros Octavio Argüello y Cristian Jerónimo junto a dirigentes gremiales.
Además, recordó que el paro se realizó en contra del tratamiento del proyecto de ley en Diputados. "Me cuesta llamar modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás en lo que hemos conseguido", agregó.
También agradeció "a cada regional, a cada sindicato, que en cada ciudad, en cada pueblo ha llevado adelante ejemplarmente esta medida y este derecho constitucional que tenemos los trabajadores de expresar nuestra propuesta a través del derecho de huelga".
En la apertura de su discurso se solidarizó con "aquellos que hoy están pasándola mal" y señaló que "todos los días en Argentina en los últimos dos años, 400 trabajadores pierden su puesto de trabajo formal". Al respecto, hizo referencia a los 920 despidos en la compañía Fate y lamentó que "21 mil pymes han dejado de existir" junto a "300 puestos de trabajo que hoy han pasado a la informalidad o a la desocupación".