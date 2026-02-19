Conferencia de prensa de la CGT: "Esta huelga ha sido de un enorme actamiento"

También agradeció "a cada regional, a cada sindicato, que en cada ciudad, en cada pueblo ha llevado adelante ejemplarmente esta medida y este derecho constitucional que tenemos los trabajadores de expresar nuestra propuesta a través del derecho de huelga".

En la apertura de su discurso se solidarizó con "aquellos que hoy están pasándola mal" y señaló que "todos los días en Argentina en los últimos dos años, 400 trabajadores pierden su puesto de trabajo formal". Al respecto, hizo referencia a los 920 despidos en la compañía Fate y lamentó que "21 mil pymes han dejado de existir" junto a "300 puestos de trabajo que hoy han pasado a la informalidad o a la desocupación".