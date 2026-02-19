Horror en San Martín: un hombre fue descubierto por sus vecinos cuando asesinaba a su pareja

Captura El momento del ataque.

Tras irrumpir en el domicilio, los testigos lograron reducir al sospechoso hasta la llegada de la Policía Ecológica, que realizaba un operativo de prevención en la zona. El hombre fue detenido en el lugar.

La investigación quedó en manos del fiscal Daniel Cangelosi, titular de la UFI N° 3, quien dispuso la aprehensión inmediata de Díaz y el inicio de las diligencias judiciales. El acusado, que trabaja como empleado de panadería, permaneció en silencio durante las primeras consultas judiciales.

WBSJUM7VXBDZTLTAPYVVREGD5Q Un sospechoso, acusado de femicidio en San Martín, detenido por agentes de la unidad de Delitos Complejos.

Sin denuncias previas, pero con antecedentes de violencia

No existían denuncias formales ni medidas de restricción entre la víctima y el agresor. No obstante, familiares de Gasis indicaron que la pareja ya había atravesado al menos un episodio de violencia, aunque la mujer nunca lo denunció.

La causa fue caratulada como femicidio. En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia y los investigadores continúan con la toma de testimonios y la recolección de pruebas en la vivienda.