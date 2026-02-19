Horror en San Martín: un hombre fue descubierto por sus vecinos cuando asesinaba a su pareja
El crimen ocurrió durante la madrugada y la víctima murió poco después en el hospital producto de las heridas recibidas. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad.
Brutal femicidio en San Martín: un hombre mató a cuchillazos a su pareja y el ataque quedó grabado.
Un brutal femicidio sacudió al partido bonaerense de San Martín, donde un hombre fue detenido tras ser sorprendido por vecinos mientras atacaba a su pareja a puñaladas dentro de su vivienda. El crimen ocurrió durante la madrugada y la víctima murió poco después en el hospital.
El femicidio ocurrió este lunes, cerca de las 6 de la mañana, en el barrio 18 de San Martín. Según el parte policial, los vecinos del complejo donde vivían el agresor y la víctima escucharon gritos desesperados de auxilio y decidieron intervenir.
Al forzar el ingreso a la vivienda, se encontraron con una escena estremecedora: Juan Ramón Díaz, de 42 años, estaba atacando con un cuchillo a su pareja, Daniela Alejandra Gasis, de 43. La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca en los brazos y el pecho.
Ante la gravedad de la situación, los propios vecinos trasladaron de urgencia a la víctima al Hospital Castex. Sin embargo, poco después falleció a causa de las lesiones.
Tras irrumpir en el domicilio, los testigos lograron reducir al sospechoso hasta la llegada de la Policía Ecológica, que realizaba un operativo de prevención en la zona. El hombre fue detenido en el lugar.
La investigación quedó en manos del fiscal Daniel Cangelosi, titular de la UFI N° 3, quien dispuso la aprehensión inmediata de Díaz y el inicio de las diligencias judiciales. El acusado, que trabaja como empleado de panadería, permaneció en silencio durante las primeras consultas judiciales.
Sin denuncias previas, pero con antecedentes de violencia
No existían denuncias formales ni medidas de restricción entre la víctima y el agresor. No obstante, familiares de Gasis indicaron que la pareja ya había atravesado al menos un episodio de violencia, aunque la mujer nunca lo denunció.
La causa fue caratulada como femicidio. En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia y los investigadores continúan con la toma de testimonios y la recolección de pruebas en la vivienda.