La fuerte acusación de Sofía Jujuy Jiménez a Guillermo "el Pelado" López a casi 7 años de la separación

“Nunca tuviste una noche increíble en tu vida”, le preguntó el notero de LAM a la modelo. “Vos tuviste flores de noches increíbles en tu vida”, le dijo Ángel de Brito. “¡Con el Pelado López!”, acotó entonces Fernanda Iglesias. “No, ahí, justo con ese no”, lanzó la modelo.

“Hay una noche (con el Pelado) que no la puedo creer. Yo me estaba recibiendo y a las dos de la mañana estaba sacando la escoba para que se vayan mis invitados. Yo, tipo, me recibí una sola vez en mi vida, dejame festejar, maestro. Por eso no me olvido las noches con ese señor. No fue algo lindo”, dijo ella sobre aquel momento.

“Literal, apareció con una escoba, limpiando. Se terminó. ¡Mis amigas se habían venido desde Jujuy!”, recordó Sofía.