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Sofía Jujuy Jiménez reveló detalles de su casamiento secreto: "Fue algo..."

La modelo Sofía Jujuy Jiménez relató cómo fue la boda íntima con el empresario salteño Gustavo Qüerio Hormaechea.

9 jun 2026, 12:39
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Sofía Jujuy Jiménez reveló detalles de su casamiento secreto: "Fue algo..."

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a todos con una confesión inesperada: contrajo matrimonio en secreto con el empresario salteño Gustavo Qüerio Hormaechea. La revelación ocurrió en el programa que conduce en Somos La Casa, Que alguien le avise, en medio de una charla distendida con sus compañeros.

"Me casé en secreto. Fue algo íntimo, no le conté nada a nadie", lanzó la modelo, dejando a todos sin palabras.

Ante la sorpresa del estudio, Jujuy aclaró que no se trató de una boda formal. Describió un momento simbólico que compartió a solas con su novio durante una visita a Salta: "Estábamos los dos solos en una iglesia en Salta, no había cura, no había nadie. Fue algo íntimo para nosotros. Nos miramos y nos dijimos que queremos estar con el otro para el resto de nuestras vidas".

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El momento dio lugar a las inevitables bromas. Lizardo Ponce le recordó entre risas la realidad legal: "Tenés que hacerte muy fuerte, no estás casada de verdad", y agregó: "Quiero avisarte que, más allá de la foto y de lo que vos sentís, cuando te pregunten estado civil tenés que seguir diciendo que estás soltera".

Jujuy lo tomó con humor y luego compartió en sus redes una foto del momento vivido en la iglesia salteña, junto a un descargo que no dejó dudas sobre lo que siente: "Fue un 'casamiento' simbólico para nosotros dos. En mi mente, en mi mundo, ya es mi marido".

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El romántico gesto del novio de Sofía Jujuy Jiménez que la cautivó: "Nunca nadie hizo esto por mí"

Durante el casamiento de Candela Ruggeri y Nicolás Maccari, el novio de Sofía "Jujuy" Jiménez, Gustavo Qüerio Hormaechea, protagonizó un gesto que dejó a todos con la boca abierta: en plena fiesta, se tatuó la inicial de ella. En el lugar había un stand de tatuajes para los invitados, y fue allí donde Gustavo le pidió a Jujuy que escribiera una "S" en un papel y se la tatuó en el acto.

La reacción de la modelo fue instantánea y completamente auténtica. "Nunca en mi vida ningún hombre, nadie, hizo eso por mí", expresó visiblemente emocionada en sus redes sociales. Y agregó: "Quizás para muchos es una boludez, para mí fue un montón. Real, no me lo esperaba".

La nota también rescató otro momento emotivo de Jujuy: la modelo compartió un video llorando de alegría al enterarse de que su hermana Inés está embarazada. "Voy a ser tía y madrina", escribió, junto a una foto besando la panza de su hermana y un mensaje de amor dedicado al bebé, al que ya llaman Beltrán.

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