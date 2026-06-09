Sofía Jujuy Jiménez reveló detalles de su casamiento secreto: "Fue algo..."

El momento dio lugar a las inevitables bromas. Lizardo Ponce le recordó entre risas la realidad legal: "Tenés que hacerte muy fuerte, no estás casada de verdad", y agregó: "Quiero avisarte que, más allá de la foto y de lo que vos sentís, cuando te pregunten estado civil tenés que seguir diciendo que estás soltera".

Jujuy lo tomó con humor y luego compartió en sus redes una foto del momento vivido en la iglesia salteña, junto a un descargo que no dejó dudas sobre lo que siente: "Fue un 'casamiento' simbólico para nosotros dos. En mi mente, en mi mundo, ya es mi marido".

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El romántico gesto del novio de Sofía Jujuy Jiménez que la cautivó: "Nunca nadie hizo esto por mí"

Durante el casamiento de Candela Ruggeri y Nicolás Maccari, el novio de Sofía "Jujuy" Jiménez, Gustavo Qüerio Hormaechea, protagonizó un gesto que dejó a todos con la boca abierta: en plena fiesta, se tatuó la inicial de ella. En el lugar había un stand de tatuajes para los invitados, y fue allí donde Gustavo le pidió a Jujuy que escribiera una "S" en un papel y se la tatuó en el acto.

La reacción de la modelo fue instantánea y completamente auténtica. "Nunca en mi vida ningún hombre, nadie, hizo eso por mí", expresó visiblemente emocionada en sus redes sociales. Y agregó: "Quizás para muchos es una boludez, para mí fue un montón. Real, no me lo esperaba".

La nota también rescató otro momento emotivo de Jujuy: la modelo compartió un video llorando de alegría al enterarse de que su hermana Inés está embarazada. "Voy a ser tía y madrina", escribió, junto a una foto besando la panza de su hermana y un mensaje de amor dedicado al bebé, al que ya llaman Beltrán.