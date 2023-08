Sofía Jujuy Jiménez reveló que tuvo un encuentro con Bautista Bello tras su escandalosa separación

Si bien hasta el momento se conocía lo que fue su charla telefónica, Jujuy contó esta noche en LAM (América) que tuvieron un encuentro cara a cara y que así sanar ciertas cuestiones. “Pudimos juntarnos, nos vimos, hablamos y no me lo negó”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Yanina Latorre profundizó en la posibilidad de una reconciliación y preguntó: “¿Él quiso retomar la relación o te dijo que era mejor no seguir?”

“Yo lo vi muy perdido y como que está mal. Así que no, y aparte sabe que no hay lugar", aseguró y entonces Ángel de Brito le consultó: “¿Y ahora estás para arrancar otra o por un tiempo joda?".

“Quiero estar soltera, ahora viene la primera una época hermosa”, sentenció.

Las lágrimas de Jujuy Jiménez al enterarse del engaño de su novio

Sofía Jujuy Jiménez se enteró de las fotos que circularon de su novio Bautista Bello a los besos con otra mujer en Brasil y desde sus historias de Instagram se refirió con mucho dolor a este tema.

"No puedo creer lo que estoy viviendo. Soy muy transparente, no puedo mentir, y la verdad que estoy rota, partida al medio, desilusionadísima", precisó la modelo en un video entre lágrimas y muy triste.

Y remarcó: "Tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. Lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo".

"Parece una película de terror, no lo puedo creer. Sigo en Europa... ¡Estaba trabajando loco! Y quería tener mis vacaciones lindas ahora. Todo pasa, supongo. Tengo el celular explotado, respondo una sola vez por acá", finalizó absolutamente conmovida.