La fuerte revelación de Ernestina Pais: a los 51 años contó por qué se internó en un centro de salud mental

Ese mes reveló que la ayudó a hacer una especie de "detox mental": "Claro que estuve internada, me autointerné; era un lugar donde se controlaba el uso del teléfono y todo lo que podía hacer para concentrarme en visualizar cómo quería vivir".

"Hacíamos distintas terapias como meditación, yoga, dibujo, pintura, viví como en una nube de pedos... Mis amigos tienen la teoría de que me metí en ese lugar para no enterarme de las cosas", explicó sobre el tratamiento.

"¿Y te encontraste con un Ernestina distinta también?", quiso saber una de las angelitas. "Noooo, me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo he estado ocultando mis vulnerabilidades y sí, soy vulnerable. Tengo estos temas y no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante y lo súper recomiendo", indicó.