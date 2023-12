El enojo de Ernestina Pais por la información que trascendió sobre su accidente: ¿se negó al test de alcoholemia?

En una nota con A la tarde (América), Ernestina expresó su indignación porque trascendió información irreal sobre el hecho. La figura de la TV Pública confirmó que protagonizó un accidente de tránsito, pero dijo que fue un hecho "menor".

"La situación fue menor, no pasó nada y todos se portaron de manera amable. No me sacaron el registro. Y me llevó un móvil a mi casa porque no andaba el auto", manifestó la conductora.

"Me pone triste, me pone mal, lo que dicen de mí. No siento que es contra mí, pero hay una forma de tratar las noticias que sirve al espectáculo, pero no siempre es la verdad y no piensan en las personas que están atrás", remarcó.

Para validar su versión, Ernestina mostró el registro de conducir frente a cámara. "Choqué, como a cualquier persona le puede pasar. El otro auto estaba sobre la calle Cantilo.... el señor había tenido un desperfecto técnico", sentenció.

Ernestina Pais.jpg La explicación de Ernestina Pais tras chocar contra un auto estacionado en 2019

Ernestina Pais dialogó con PrimiciasYa sobre el choque con su camioneta en la localidad bonaerense de Olivos en octubre de 2019.

El hecho ocurrió a las 3:30, en la intersección de la Avenida del Libertador y la calle Espora, y fue captado por los registros de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Vicente López, que dieron aviso del accidente a la Policía Bonaerense y al Comando de Patrulla Municipal.

Tras impactar contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado, la panelista se bajó de su auto y se fue caminando, según detalla el informe policial que dio a conocer Ángel de Brito en su programa.

Fuentes policiales indicaron que la policía le pidió que se detenga, pero que ella siguió caminando hasta llegar a las calles San Lorenzo y Espora.

Los agentes policiales intentaron hacerle la prueba de alcoholemia y ella se negó, hecho que fue informado al Tribunal de faltas. Finalmente, los agentes de tránsito labraron la infracción y procedieron a incautar la camioneta Chevrolet Tracker que manejaba Pais.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Ernestina aclaró: "No tengo nada para decir, solamente que obviamente me negué al control de alcoholemia porque el culpable era el auto mal estacionado. Y además, yo misma fui a buscar a la policía... No es verdad que intenté fugarme".

Luego explicó: "El vehículo estaba mal estacionado en una dársena, y cuando fui a doblar le toco una rueda de atrás. No fue mi culpa, luego la policía me acompañó hasta mi casa porque me llevaron la camioneta. Mala leche tuvo el policía de tránsito con el que discutí e inventa todo”, remarcó Pais.