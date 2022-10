La grúa le llevó el auto, fue a reclamar y lo molieron a palos: "Vinieron dos tipos y me cagaron a trompadas"

Todo sucedió en el depósito que está en las calles 23 y 527. "Los tipos me empezaron a recriminar que no tenía derecho a reclamar. Ahí me metieron en una oficina y empezaron a pegarme", señaló.

"Eran dos hombres. Me dieron golpes en la cara, me patearon el cuerpo, me dieron una paliza entre los dos. No sé si me rompieron una costilla porque me duelo todo", contó Cabrera.

Desde el diario EL DIA fueron hasta el lugar de los hechos para averiguar qué había pasado, pero agentes de Control Ciudadano impidieron el acceso. No obstante, luego llegaron efectivos policiales que se llevaron detenidos a los agentes.

El hecho tuvo repercusión y hasta el propio intendente se comunicó con el periodista.

"El intendente Julio Garro se comunicó inmediatamente al tomar conocimiento del hecho con el periodista Martín Cabrera para solidarizarse e interiorizarse sobre lo ocurrido", indicaron esta tarde oficialmente desde la Comuna.

En ese contexto, -indicaron- "se puso a disposición y le informó que se investigará este episodio para deslindar responsabilidad de los empleados de la empresa concesionaria del servicio de grúas de acareo implicados en el hecho".