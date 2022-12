messi y aguero.jpg Lionel Messi, junto a su amigo, Sergio Kun Agüero (Foto: archivo).

A partir de esto, un usuario de Twitter le recordó que aun cuando se dio el gusto de levantar la Copa, él no había ganado el Mundial.

“Kun no ganaste nada, deja de dar vergüenza”, le disparó un usuario a un comentario que el Kun Agüero había decidido citar y que afirmaba: “12 segundos tarda el Kun, estando en la tribuna, en llegar a abrazar a su amigo”.

La reacción del Kun Agüero ante ese comentario fue: “Búa ni jugando hacia eso”. Y luego, respondió al hiriente mensaje sobre su nula responsabilidad en la obtención de la Copa: “Jeee, ya sé. Pero para mí, sí, porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos, todo”.

“Por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me olvidaré jamás”, concluyó.