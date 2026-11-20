La noticia generó impacto no solo por la edad del actor y sus antecedentes en reconocidas ficciones televisivas, sino también por las circunstancias en las que fue encontrado. Por ahora, no hay una explicación oficial sobre qué ocurrió antes de que terminara en el agua.

En las últimas horas, la Policía de Santa Mónica difundió una actualización que aportó un dato importante para reconstruir sus últimos momentos. Las autoridades aclararon que una versión inicial sobre un supuesto altercado previo al episodio no tenía fundamento.

Según indicaron, las imágenes de las cámaras de seguridad y las primeras conclusiones de la investigación muestran que Haskin estaba solo y no había tenido contacto con otras personas en los momentos previos a ingresar al océano.

Por el momento, los investigadores continúan reuniendo testimonios y revisando las pruebas disponibles. La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles todavía debe determinar oficialmente la causa y la manera de la muerte.

Alexander Haskin tenía 38 años y había construido una trayectoria con participaciones en distintas producciones televisivas. Aunque no siempre ocupó papeles protagónicos, formó parte de ficciones conocidas por el público internacional.

Entre sus trabajos se encuentran apariciones en la serie de Netflix You, el drama policial The Rookie y la producción Mayans M.C.. Su recorrido profesional también estuvo vinculado con el mundo del entrenamiento físico y la nutrición: se desempeñaba como entrenador personal y tenía formación en esas áreas.

Además, había integrado las fuerzas de seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una etapa de su vida que también formaba parte de su historia personal.

Su padre, Dana Haskin, habló con Los Angeles Times y recordó a su hijo como una persona alegre, con sentido del humor y numerosos intereses. También contó que Alexander había estado de buen ánimo y esperaba reunirse con su familia para celebrar el Día de Acción de Gracias.

Ese encuentro familiar, que estaba próximo a concretarse, quedó atravesado por la noticia de su muerte.

Mientras sus seres queridos enfrentan la pérdida, las autoridades siguen trabajando para esclarecer qué sucedió aquella tarde en Santa Mónica. La investigación continúa abierta y todavía no se conoce la causa oficial de la muerte del actor.