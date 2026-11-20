Sin embargo, la diferencia con el capitán argentino es abismal. Messi le saca 8,8 millones de dólares al delantero polaco y 14,4 millones al francés. Una distancia que confirma que, pese a la llegada de nuevas estrellas europeas, el 10 sigue siendo el gran protagonista económico de la MLS.

Desde su desembarco en Inter Miami en 2023, Messi se convirtió en la principal figura de un proyecto que cambió la dimensión internacional de la competencia. A sus 39 años, con contrato vigente hasta 2028 y después de consagrarse nuevamente como máximo goleador, el argentino sigue dominando tanto dentro como fuera de la cancha.

Además, esos 28,3 millones de dólares no contemplan los ingresos que puede obtener a través de sus acuerdos comerciales, patrocinadores y otras oportunidades vinculadas a su vínculo con la institución de Florida.

El desembarco de Lewandowski y Griezmann también modificó el mapa salarial de la competencia. Detrás de ellos aparecen Heung-min Son, del LAFC, con 11,1 millones de dólares; Breel Embolo, de Atlanta United, con 10,8 millones; Rodrigo De Paul, compañero de Messi en Inter Miami, con 9,7 millones; Hirving Lozano, de LA Galaxy, con 9,3 millones; y Miguel Almirón, también de Atlanta United, con 7,9 millones.

Pero el crecimiento económico no se limita a las grandes figuras. La masa salarial total de la MLS alcanzó los 724,5 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 15% en apenas seis meses. Actualmente, 150 futbolistas superan el millón de dólares anuales.

En la comparación entre instituciones, Inter Miami también aparece en lo más alto. El equipo de Florida destina 59,4 millones de dólares a su plantilla, seguido por Chicago Fire, con 41,3 millones, y Atlanta United, con 38,4 millones. En el otro extremo se encuentra Philadelphia Union, con un gasto salarial de 12,6 millones.

Dentro del plantel de Las Garzas, después de Messi y Rodrigo De Paul aparecen Germán Berterame, con 3,8 millones de dólares, y el brasileño Casemiro, con 3,5 millones. Más atrás figuran Sergio Reguilón, con 1,8 millones, y Luis Suárez, cuyo salario informado supera apenas los 800 mil dólares.

Con semejante inversión y un Messi que continúa marcando diferencias en todos los frentes, Inter Miami se prepara para afrontar una nueva instancia decisiva. El conjunto de Florida comenzará la defensa de su título en los playoffs frente a Columbus Crew, con la expectativa de volver a levantar el trofeo y extender una temporada en la que su máxima estrella sigue rompiendo todos los registros.