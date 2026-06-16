Declaran feriado el lunes 22 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo

El municipio, ubicado en el norte formoseño, tiene una historia vinculada al crecimiento de las instituciones educativas y al desarrollo territorial de la región. Su fundación se remonta al año 1914, cuando comenzó a consolidarse alrededor de la creación de la Escuela Nacional N° 22, institución que con el paso del tiempo recibió el nombre de Escuela de Frontera Nº 6 “José Hernández”.

La fecha representa para los vecinos una oportunidad para recordar los orígenes del pueblo y poner en valor su identidad cultural. Por ese motivo, se estableció una jornada de descanso que permitirá la participación de la comunidad en las actividades conmemorativas.

De esta manera, los trabajadores de la administración municipal contarán con el día libre, generando un nuevo fin de semana largo para quienes desarrollan tareas dentro del ámbito local.

En el caso de los empleados privados, la aplicación del descanso dependerá de cada empleador, ya que al tratarse de una fecha municipal no funciona bajo el mismo esquema que un feriado nacional obligatorio.

Laguna Blanca, una localidad con identidad turística en Formosa

Más allá de la celebración institucional, Laguna Blanca se destaca dentro de Formosa por su atractivo natural y su importancia dentro del circuito turístico provincial.

El nombre de la localidad proviene de la laguna cercana que caracteriza a la zona, conocida por sus aguas claras y paisajes naturales. El entorno convirtió al lugar en uno de los puntos destacados de la Región Norte formoseña.

La localidad es reconocida como una de las puertas de entrada a una zona con gran diversidad ambiental, donde conviven paisajes rurales, espacios verdes y una amplia variedad de especies animales y vegetales.

Su ubicación estratégica también favoreció el crecimiento de actividades vinculadas al turismo y al contacto con la naturaleza. Durante distintos momentos del año, visitantes llegan atraídos por sus paisajes y por la tranquilidad de una comunidad que conserva fuertes tradiciones locales.

El aniversario número 112 no será solamente una fecha administrativa, sino también un momento de encuentro para los vecinos que forman parte de la historia del pueblo.

Qué pasará con el feriado del 20 de junio

La confirmación del feriado local del 22 de junio generó consultas entre quienes esperaban contar con un descanso extendido a nivel nacional durante ese mismo período.

El motivo de la confusión está relacionado con el 20 de junio, fecha en la que Argentina recuerda el fallecimiento del creador de la bandera, Manuel Belgrano, bajo la denominación oficial de Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Durante 2026, esa jornada caerá sábado. Frente a esto, el Gobierno nacional informó que el feriado no será trasladado a otro día, por lo que no se generará un fin de semana largo nacional adicional.

La normativa establece que determinadas fechas patrias mantienen su condición de inamovibles, por lo que no pueden cambiarse de día para favorecer un descanso extendido.

Así, mientras algunos trabajadores de Laguna Blanca tendrán una jornada extra de descanso por el aniversario local, el resto del país mantendrá el calendario oficial sin modificaciones.

El calendario completo de feriados nacionales que quedan en 2026

Para quienes ya comienzan a planificar escapadas, vacaciones o momentos de descanso, el calendario nacional todavía cuenta con varias fechas importantes durante la segunda mitad del año.

Los próximos feriados confirmados son:

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas conforman el esquema oficial de descansos para lo que queda del año y permiten anticipar cuándo habrá nuevas oportunidades para organizar viajes o actividades familiares.

Un descanso esperado por trabajadores locales

La declaración del feriado del lunes 22 de junio vuelve a mostrar la importancia que tienen las fechas municipales dentro de distintas comunidades argentinas.

Aunque no tienen alcance nacional, estas jornadas representan para muchos trabajadores una oportunidad para combinar descanso y participación en eventos históricos o culturales.

En Laguna Blanca, el aniversario fundacional número 112 tendrá además un significado especial: será una ocasión para homenajear a quienes construyeron la identidad de la localidad a lo largo de más de un siglo.

Mientras tanto, para el resto de los argentinos, la atención seguirá puesta en los próximos feriados nacionales y en las posibilidades de descanso que ofrecerá la segunda mitad del año.

La diferencia entre un feriado nacional y uno local vuelve a quedar en evidencia: no todos los descansos alcanzan a todos los trabajadores, pero cada comunidad conserva sus propias fechas importantes para celebrar su historia.