A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIASYA

El mal momento que vivió Marley antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: "Después de 26 horas..."

En diálogo con PrimiciasYa, Marley contó la odisea que tuvo que vivir para llegar a Kansas, ciudad donde Argentina juega su primer partido en el Mundial 2026.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 16 jun 2026, 11:40
Banner seguínos en google Primicias Ya
El mal momento que vivió Marley antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: Después de 26 horas...

El mal momento que vivió Marley antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: "Después de 26 horas..."

El mal momento que vivió Marley antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: Después de 26 horas...

El mal momento que vivió Marley antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: "Después de 26 horas..."

Marley vivió una verdadera odisea para llegar a Kansas City, donde tiene previsto realizar la cobertura del Mundial de Fútbol 2026. Lo que parecía un simple traslado terminó convirtiéndose en un extenso y agotador recorrido luego de que varios vuelos fueran cancelados debido a las malas condiciones climáticas.

El conductor de Por el Mundo Mundial quedó varado en Nueva York junto a su equipo de producción y su pequeña hija Milenka, por lo que se vio obligado a modificar por completo sus planes de viaje. Sin demasiadas alternativas disponibles, decidió emprender un largo trayecto por carretera para no perderse el debut de la Selección Argentina.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Marley compartió algunos detalle de la travesía y señaló el cansancio acumulado tras más de 26 horas de viaje. Gran parte del recorrido lo realizó por tierra, atravesando extensas rutas y varios estados, incluido Iowa, en una carrera contrarreloj para llegar a destino.

"No hay mucha conectividad en el país. Teníamos un vuelo directo de Nueva York a Kansas y nos dejaron seis horas esperando porque no tenían tripulación. Y a las cuatro de la mañana nos dijeron que lo canceleban. Empezamos a buscar, en medio con los nenes, encontramos un vuelo a Iowa, después sacamos una camioneta y manejamos. Después de 26 horas llegamos a Kansas", contó Marley.

Luego detalló: "En el medio nos pasó de todo, como puede pasar en un viaje. Tuvimos que ir en taxi al aeropuerto y después al hotel al menos para dormir dos horas. Un taxi se quedó son bateria, a otro se le pinchó una rueda. Esperando con Milenka, ella se durmió y después me vomitó encima. Parecía una película de esas tragicómicas que hacen siempre los americanos en el día de accion de gracias donde no llegan a ver a la familia".

Pese a los inconvenientes, las demoras y los cambios de último momento, finalmente logró arribar a Kansas City a tiempo para cumplir con la cobertura del evento deportivo más importante del planeta.

Marley Ian Lucas

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marley

Lo más visto