La Selección Argentina era campeón en Qatar y él vivía un infierno con las drogas: "Este Mundial es una revancha".

"Me acuerdo del gran abrazo y la gran promesa. Se la hice cuando Argentina salió campeona del mundo. Le dije: 'Aguantá el próximo Mundial, que voy a ser otro'", expresó, en un relato conmovedor.

Embed

Sobre el mismo proceso, el periodista explicó: "Con voluntad, y también con asesoramiento, rindiéndose uno a la aceptación de que tiene un problema, de que solo no puede y de que debe tratarlo con especialistas. Hay vínculos que son intoxicantes y que son medio mentirosos. Hay mucha mentira cuando hay una vida errática, cuando uno se pierde".

Ciccioli reflexionó sobre lo que significa para él y para su entorno haber alcanzado un año limpio, una etapa que le permite hoy disfrutar de cosas como volver a ver un Mundial junto a su papá.

"Ataca directamente a tu salud, a los vínculos, porque los vínculos se empeoran. Empieza a caer la mentira, la intolerancia, lo económico, ni hablar. Cualquier pibe que cumple un año limpio, si le preguntás si se queda con el aplauso por un máster o con el aplauso de sus compañeros cuando cumplió un año limpio, te va a decir: 'Me quedo con el año limpio con mis compañeros'", cerró.

image

¿Quién es Martín Ciccioli?

Martín Ciccioli es un periodista y conductor argentino, nacido en Vicente López en 1972, reconocido por su trabajo en crónicas sociales y policiales en barrios del conurbano bonaerense. A lo largo de su carrera condujo ciclos como Calles Salvajes en América TV y Código penal, además de integrar paneles en programas como Informe central y Único medio. En 2018 llevó su ciclo radial a Rock & Pop, donde hoy conduce ¿Quién paga la fiesta?, y también se desempeña como cronista en Telenoche (eltrece) y conductor de Lado C en TN.

Por su trayectoria recibió un Martín Fierro al mejor programa de interés general en FM, en 2000, junto a Lalo Mir en Animal de radio. Está casado con Carolina, su compañera de colegio, con quien tiene dos hijos, y también incursionó en la escritura con el libro Rockeado: la historia detrás de las canciones de tu vida. En el plano más personal, en los últimos tiempos se transformó en una voz pública sobre su lucha contra las adicciones, un proceso que atravesó en silencio mientras Argentina vivía la gloria de Qatar 2022.