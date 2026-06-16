En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Gaspi
Muerte
Río de Janeiro

Muerte de Gaspi: el inesperado problema que enfrenta su familia para trasladar el cuerpo desde Brasil

Mientras las autoridades brasileñas avanzan con las pericias por el choque de helicópteros que le costó la vida al influencer argentino de 23 años, se conoció el obstáculo que enfrenta su familia para traer sus restos al país.

Banner Seguinos en google DESK
Los restos de Gaspi permanecen en Brasil mientras continúan las pericias por la tragedia aérea.

Los restos de Gaspi permanecen en Brasil mientras continúan las pericias por la tragedia aérea.

La conmoción por la muerte del youtuber argentino Gaspi, de 23 años, en el trágico choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Mientras las autoridades brasileñas continúan con la investigación del accidente, se conocieron detalles sobre el proceso que deberá atravesar su familia para poder trasladar sus restos a la Argentina.

Leé también Tras la muerte de Gaspi, Mario Pergolini reveló conmovido el mensaje que siempre le repetía sobre CQC
Tras la muerte de Gaspi, Mario Pergolini reveló conmovido el mensaje que siempre le repetía sobre CQC

Según informaron fuentes oficiales, la Policía de Brasil tendrá aproximadamente una semana para completar las pericias y liberar los restos de las víctimas. Recién una vez concluida esa etapa administrativa y judicial podrá iniciarse el trámite de repatriación.

Uno de los aspectos que más repercusión generó es que el traslado no será gestionado por el Estado argentino. De acuerdo con la información difundida por distintos medios, el consulado argentino no tiene injerencia directa en este procedimiento, por lo que la organización y los costos de la repatriación quedarán a cargo de la familia del popular creador de contenidos.

Por el momento no trascendió si el influencer contaba con algún seguro de viaje o cobertura privada que pueda afrontar los gastos del traslado internacional. Tampoco se informó si alguna empresa o persona vinculada a su entorno colaborará con el operativo para traer sus restos al país.

Gaspi había alcanzado notoriedad por sus videos de humor, entrevistas callejeras y personajes que rápidamente se volvieron virales. Gracias a ese contenido reunió millones de seguidores y logró posicionarse entre los creadores digitales más reconocidos de la Argentina.

Cómo fue el accidente en el que murió Gaspi

Gaspi

El influencer argentino murió el domingo en Río de Janeiro tras una colisión entre dos helicópteros que sobrevolaban la ciudad. En el accidente también perdió la vida el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale, quien trabajaba junto al joven creador y participaba de varios de sus proyectos.

Entre las víctimas también se encontraba el músico y creador de contenidos estadounidense Oliver Tree, además de otras tres personas que viajaban en las aeronaves involucradas en el siniestro.

MURIÓ GASPI: QUIÉN ERA EL YOUTUBER QUE PERDIÓ LA VIDA EN EL TERRIBLE ACCIDENTE
MURIÓ GASPI: QUIÉN ERA EL YOUTUBER QUE PERDIÓ LA VIDA EN EL TERRIBLE ACCIDENTE

De acuerdo con la información difundida por las autoridades brasileñas, el impacto se produjo en pleno vuelo y provocó la caída de los helicópteros. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo de rescate en la zona, aunque no pudieron evitar el fatal desenlace.

Las primeras averiguaciones apuntan a reconstruir qué ocurrió en los minutos previos al choque. Los investigadores analizan las comunicaciones entre las tripulaciones, las condiciones meteorológicas registradas al momento del hecho y el estado de mantenimiento de las aeronaves involucradas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gaspi Muerte Brasil
Notas relacionadas
La dura revelación sobre el dueño del helicóptero en el que murió Gaspi: "Se había negado..."
El drama detrás de la muerte de Gaspi en Río: el motivo por el que no pueden repatriar su cuerpo
La escalofriante predicción del astrólogo de Boca que genera impacto tras la muerte de Gaspi

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar