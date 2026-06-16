Muerte de Gaspi: el inesperado problema que enfrenta su familia para trasladar el cuerpo desde Brasil

Gaspi había alcanzado notoriedad por sus videos de humor, entrevistas callejeras y personajes que rápidamente se volvieron virales. Gracias a ese contenido reunió millones de seguidores y logró posicionarse entre los creadores digitales más reconocidos de la Argentina.

Cómo fue el accidente en el que murió Gaspi

Gaspi

El influencer argentino murió el domingo en Río de Janeiro tras una colisión entre dos helicópteros que sobrevolaban la ciudad. En el accidente también perdió la vida el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale, quien trabajaba junto al joven creador y participaba de varios de sus proyectos.

Entre las víctimas también se encontraba el músico y creador de contenidos estadounidense Oliver Tree, además de otras tres personas que viajaban en las aeronaves involucradas en el siniestro.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades brasileñas, el impacto se produjo en pleno vuelo y provocó la caída de los helicópteros. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo de rescate en la zona, aunque no pudieron evitar el fatal desenlace.

Las primeras averiguaciones apuntan a reconstruir qué ocurrió en los minutos previos al choque. Los investigadores analizan las comunicaciones entre las tripulaciones, las condiciones meteorológicas registradas al momento del hecho y el estado de mantenimiento de las aeronaves involucradas.