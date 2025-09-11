El duro revés judicial que pone en jaque el futuro profesional de L-Gante

Frente a este panorama, el viaje laboral de L-Gante a España quedó en suspenso. La incertidumbre es total, ya que el artista solo sabrá si tiene autorización para volar cuando se presente en el Aeropuerto de Ezeiza, aunque existe la posibilidad de que, como en ocasiones anteriores, quede imposibilitado de salir de Argentina por sus conflictos judiciales.

¿Qué pasó con el acuerdo entre L-Gante y su ex, Tamara Báez?

En A la tarde dieron a conocer una novedad judicial que tiene a L-Gante como protagonista. En el programa de Karina Mazzocco contaron que el referente de la cumbia 420 llegó a un acuerdo con su ex, Tamara Báez.

"Está homologado el acuerdo entre Elían Valenzuela y Tamara Báez por el aumento de la cuota de alimentos por la hija que tienen en común", señaló Josefina Pouso en el ciclo de América.

La panelista explicó que Elían podrá retomar sus planes de viajar al exterior para cumplir con una serie de presentaciones. "Ante eso, Elían dejaría de estar en el registro de deudores alimentarios. Con lo cual, ahora L-Gante podría salir del país", agregó.

En el programa también destacaron que el artista deberá seguir cumpliendo con la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que comparte con Tamara, y ponerse al día con los honorarios de los abogados de su ex.

Todo parece indicar que Elían Valenzuela busca cerrar sus problemas legales y económicos para poder enfocarse por completo en su carrera musical.