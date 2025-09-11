A24.com

El duro revés judicial que pone en jaque el futuro profesional de L-Gante

Según trascendió L-Gante enfrenta un panorama profesional complejo luego de una severa medida judicial en su contra.

11 sept 2025, 13:07
El martes 9 de septiembre, L-Gante sorprendió al admitir frente a la prensa que debía viajar a España por compromisos laborales, aunque no estaba seguro de si la Justicia le permitiría salir del país. Sin embargo, en Puro Show, el periodista Matías Vázquez reveló que el panorama no sería alentador: “Hoy tiene que viajar a Madrid, lo confirmó con la prensa, pero no hay buenas noticias para L-Gante, porque parece que, otra vez, no va a poder salir de Argentina.

De acuerdo a lo que explicó Pochi de Gossipeame en el ciclo, el referente de la cumbia 420 habría intentado resolver algunos de sus problemas judiciales. En ese sentido, la panelista señaló: “Hablé con Maxi ‘El Brother’, le pregunté si iba a poder viajar y me dijo que en esta ocasión no es por Tamara (Báez), sino por el abogado”.

En el pasado, el cantante enfrentó varias restricciones para salir del país mientras estaba en pleno conflicto judicial con Tamara Báez, madre de su hija, quien lo denunció por incumplimiento en la cuota alimentaria. No obstante, según afirmó él mismo, ese asunto ya estaría resuelto. En la actualidad, la disputa estaría vinculada con Juan Pablo Merlo, exabogado de Báez. Sobre este punto, Vázquez relató: "En la madrugada de hoy, Merlo recibió un llamado telefónico y un auto apareció en su casa con los 30 mil dólares que le debía L-Gante, hasta ahí decimos que solucionó una de las partes". Según agregó el periodista, la complicación ahora radicaría en Sabrina Cipolla, quien representó al músico durante su enfrentamiento judicial con Tamara.

De acuerdo con lo que trascendió en el programa, la letrada reclama el pago de 20 mil dólares en concepto de honorarios, deuda que nunca habría sido saldada. En ese sentido, Vázquez explicó: “Cipolla me dice que no le va a firmar el permiso de salida, y lo hace con una medida cautelar que presentó en la Justicia. Cuando llegue a Ezeiza sería rebotado”. Además, detalló que la abogada habría adjuntado documentación con comprobantes para demostrar los incumplimientos de pago.

Frente a este panorama, el viaje laboral de L-Gante a España quedó en suspenso. La incertidumbre es total, ya que el artista solo sabrá si tiene autorización para volar cuando se presente en el Aeropuerto de Ezeiza, aunque existe la posibilidad de que, como en ocasiones anteriores, quede imposibilitado de salir de Argentina por sus conflictos judiciales.

¿Qué pasó con el acuerdo entre L-Gante y su ex, Tamara Báez?

En A la tarde dieron a conocer una novedad judicial que tiene a L-Gante como protagonista. En el programa de Karina Mazzocco contaron que el referente de la cumbia 420 llegó a un acuerdo con su ex, Tamara Báez.

"Está homologado el acuerdo entre Elían Valenzuela y Tamara Báez por el aumento de la cuota de alimentos por la hija que tienen en común", señaló Josefina Pouso en el ciclo de América.

La panelista explicó que Elían podrá retomar sus planes de viajar al exterior para cumplir con una serie de presentaciones. "Ante eso, Elían dejaría de estar en el registro de deudores alimentarios. Con lo cual, ahora L-Gante podría salir del país", agregó.

En el programa también destacaron que el artista deberá seguir cumpliendo con la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que comparte con Tamara, y ponerse al día con los honorarios de los abogados de su ex.

Todo parece indicar que Elían Valenzuela busca cerrar sus problemas legales y económicos para poder enfocarse por completo en su carrera musical.

