Gastón Soffritti denunció por malos tratos a Cris Morena con fuertes afirmaciones

Fue allí que en ese momento, una de las integrantes del magazine recordó y planteó a modo de consulta: “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando de hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaba los tratos con la gente?“.

Claro que al completar ese claro pasaje descriptivo en el que Gastón recuerda aquellos momentos, las periodistas continuaron repasando el texto del actor en el que denuncia: “Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’". "Acá no la menciona, todo el mundo hubiera pensado que era Cris y si no hablaba de ella hubiera estado bueno que la corra", concluyeron.

No obstante, es más que seguro que la polémica aquí recién comienza y seguramente Gastón Soffritti será quien deba despejar todo duda sobre si efectivamente sus líneas apuntan o no a la creadora de las ficciones Rincón de Luz, Chiquititas y Floricienta, donde él trabajó siendo un niño.

La denuncia encubierta de Gastón Sofritti contra Cris Morena - captura Vamos las chicas

Quién es Gastón Soffritti

Gastón Soffritti es un actor y productor argentino nacido el 13 de diciembre de 1991 en Buenos Aires. Comenzó su carrera actoral a la edad de 9 años en la telenovela "Yago, pasión morena" en 2000. Desde entonces, ha formado parte de numerosas producciones televisivas, especialmente en telenovelas infanto-juveniles y juveniles muy populares como "Floricienta", "Chiquititas sin fin", "Patito feo", "Sueña conmigo", "Graduados" y "Simona". Además, ha trabajado en cine, teatro y también en doblaje, prestando su voz al personaje Dash Parr en "Los Increíbles".

Gastón Soffritti en Chiquititas 2006

A lo largo de su trayectoria, Soffritti ha colaborado con grandes productoras y figuras de la televisión argentina como Cris Morena y Sebastián Ortega. En 2012, su papel en "Graduados" le valió una nominación a los Premios Tato. También ha incursionado como productor, destacándose en la serie "Millennials". Su carrera abarca más de dos décadas, con una notable presencia en televisión, cine y teatro, destacándose por su versatilidad y capacidad para adaptarse a diversos formatos.

En el teatro ha participado en obras como "Los Grimaldi" y "Sexo con extraños". En cine, ha actuado en películas argentinas e internacionales, incluyendo "Un paraíso per due" y "El desafío". Actualmente, además de actuar, conducen proyectos personales para redes sociales que han tenido gran repercusión.