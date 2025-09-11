A24.com

Gastón Soffritti denunció por malos tratos a Cris Morena con fuertes afirmaciones

El actor lanzó su primer libro Vos Sí Que No Tenés Problemas el 1° de septiembre y ya dio que hablar. Aquí, qué escribió Gastón Soffritti sobre Cris Morena y la relación que la productora tuvo para con él y otros actores adolescentes.

11 sept 2025, 12:50
Por estas horas se conoció la fuerte denuncia por malos tratos que Gastón Soffritti habría hecho de manera encubierta contra Cris Morena en Vos Sí Que No Tenés Problemas. Se trata del primer libro que escribió el actor y lanzó el pasado 1° de septiembre, donde habla de su historia y su experiencia en el medio en primera persona.

Lo cierto es que Gastón Soffritti tiene 33 años y lleva 24 en el mundo artístico. Tras debutar a sus 9 años en la telenovela Yago, Pasión Morena y detrás de ella vendrían otros tantos éxitos como Rincón de Luz, Floricienta y Patito Feo, entre muchas otras, fue uno de los tantísimos pequeños actores que pasaron por la factoría Cris Morena en sus primeros pasos.

Ocurre que pasados apenas 10 días de lanzado el libro, desde Vamos las chicas, el programa conducido por Mercedes Cordero, junto a Victoria Casaurang, Marialè Mroue y Naiara Vecchio en la pantalla de Ciudad Magazine, leyeron algunos pasajes en los que aunque sin nombrarla a Cris, todo indica que se referiría a ella al detallar algunas duras experiencias durante sus primeras grabaciones y ensayos teatrales en los inicios de su carrera artística.

“Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta”, describió meticulosamente Soffritti según leyeron textualmente desde el ciclo televisivo.

Fue allí que en ese momento, una de las integrantes del magazine recordó y planteó a modo de consulta: “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando de hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaba los tratos con la gente?“.

Claro que al completar ese claro pasaje descriptivo en el que Gastón recuerda aquellos momentos, las periodistas continuaron repasando el texto del actor en el que denuncia: “Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’". "Acá no la menciona, todo el mundo hubiera pensado que era Cris y si no hablaba de ella hubiera estado bueno que la corra", concluyeron.

No obstante, es más que seguro que la polémica aquí recién comienza y seguramente Gastón Soffritti será quien deba despejar todo duda sobre si efectivamente sus líneas apuntan o no a la creadora de las ficciones Rincón de Luz, Chiquititas y Floricienta, donde él trabajó siendo un niño.

Quién es Gastón Soffritti

Gastón Soffritti es un actor y productor argentino nacido el 13 de diciembre de 1991 en Buenos Aires. Comenzó su carrera actoral a la edad de 9 años en la telenovela "Yago, pasión morena" en 2000. Desde entonces, ha formado parte de numerosas producciones televisivas, especialmente en telenovelas infanto-juveniles y juveniles muy populares como "Floricienta", "Chiquititas sin fin", "Patito feo", "Sueña conmigo", "Graduados" y "Simona". Además, ha trabajado en cine, teatro y también en doblaje, prestando su voz al personaje Dash Parr en "Los Increíbles".

Gastón Soffritti en Chiquititas 2006

A lo largo de su trayectoria, Soffritti ha colaborado con grandes productoras y figuras de la televisión argentina como Cris Morena y Sebastián Ortega. En 2012, su papel en "Graduados" le valió una nominación a los Premios Tato. También ha incursionado como productor, destacándose en la serie "Millennials". Su carrera abarca más de dos décadas, con una notable presencia en televisión, cine y teatro, destacándose por su versatilidad y capacidad para adaptarse a diversos formatos.

En el teatro ha participado en obras como "Los Grimaldi" y "Sexo con extraños". En cine, ha actuado en películas argentinas e internacionales, incluyendo "Un paraíso per due" y "El desafío". Actualmente, además de actuar, conducen proyectos personales para redes sociales que han tenido gran repercusión.

Gastón Soffritti en Patito Feo

     

 

