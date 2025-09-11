El dólar volvió a subir este jueves, ¿a cuánto cotizan el blue y el oficial?

Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 0,10%.

Dólar cripto: el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este jueves a $ 1.436 en el popular exchange Binance, alrededor de las 12.30 hs.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.436 y los $ 1.470.

Los bonos en dólares operan mixtos y los ADRs suben hasta 2%

Tras el resultado electoral y la caída del lunes, los títulos operan con subas selectivas, alentados por un alivio mayor en las tasas y el buen dato de inflación.