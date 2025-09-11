En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Dólar blue
Mercados

El dólar volvió a subir este jueves, ¿a cuánto cotizan el blue y el oficial?

Tras la baja del miércoles, el dólar empezó la jornada con leves aumentos. A cuánto cotiza el blue, oficial, MEP, CCL y mayorista este jueves 11 de septiembre

El dólar volvió a subir este jueves

El dólar volvió a subir este jueves, ¿a cuánto cotizan el blue y el oficial?

El precio del dólar oficial sube este jueves 11 de septiembre. La moneda estadounidense trepa $ 5 y cotiza a $ 1.440 para la venta y $ 1.390 para la compra en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue escala y se vende a $ 1.410.

Leé también Las acciones y bonos argentinos en Wall Street rebotaron hasta 7%, mientras el dólar oficial se estabilizó en torno a los $1.425
El dólar se estabilizó en torno a $1.425 después de experimentar una subida de $10.
dolares

BAJA el dólar MEP: cuál es el precio a las 12:32

El dólar MEP baja y opera a $1431,73. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,57% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 0,20%.

SUBE el dólar CCL: cuál es el precio a las 12:32

El dólar CCL sube y cotiza a $1438,12. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del -0,13% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 0,10%.

Dólar cripto: el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este jueves a $ 1.436 en el popular exchange Binance, alrededor de las 12.30 hs.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.436 y los $ 1.470.

Los bonos en dólares operan mixtos y los ADRs suben hasta 2%

Tras el resultado electoral y la caída del lunes, los títulos operan con subas selectivas, alentados por un alivio mayor en las tasas y el buen dato de inflación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Dólar blue
Notas relacionadas
Dólar oficial y dólar blue: a cuánto cotiza la divisa este miércoles tras la suba post elecciones
Mercados: cómo impactó el dato de la inflación en las acciones, el dólar y los bonos
Lunes complicado: el dólar oficial alcanzó los $1460 pero bajó a $1425; fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar