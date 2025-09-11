El precio del dólar oficial sube este jueves 11 de septiembre. La moneda estadounidense trepa $ 5 y cotiza a $ 1.440 para la venta y $ 1.390 para la compra en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue escala y se vende a $ 1.410.
Tras la baja del miércoles, el dólar empezó la jornada con leves aumentos. A cuánto cotiza el blue, oficial, MEP, CCL y mayorista este jueves 11 de septiembre
El dólar volvió a subir este jueves, ¿a cuánto cotizan el blue y el oficial?
El dólar MEP baja y opera a $1431,73. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,57% con el dólar oficial.
Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 0,20%.
El dólar CCL sube y cotiza a $1438,12. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del -0,13% con el dólar oficial.
Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 0,10%.
El dólar cripto USDT cotiza este jueves a $ 1.436 en el popular exchange Binance, alrededor de las 12.30 hs.
Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.436 y los $ 1.470.
Tras el resultado electoral y la caída del lunes, los títulos operan con subas selectivas, alentados por un alivio mayor en las tasas y el buen dato de inflación.