Policiales
Nena
Mendoza
ESTREMECEDOR

El escalofriante relato de una compañera de la alumna de 14 años atrincherada con un arma en una escuela

Una estudiante de 14 años ingresó armada al colegio Marcelino Blanco en La Paz, Mendoza, y generó momentos de terror entre sus compañeros. Una de ellas relató cómo fue vivir la situación desde adentro.

﻿La adolescente es hija de un policía que se desempeña en San Luis

image

Según las primeras informaciones, la joven llegó con una pistola 9 milímetros perteneciente a su padre, un comisario retirado de la provincia de San Luis. Una vez dentro del establecimiento, realizó al menos dos disparos que pusieron en alerta tanto a docentes como a sus compañeros.

¿Cómo se vivió el momento desde adentro de la escuela?

El testimonio de una compañera, difundido en Radio Nihuil, aporta detalles escalofriantes sobre cómo transcurrió la secuencia. Según relató, tras el recreo la alumna salió del baño ya armada y efectuó un disparo que generó confusión en primera instancia. “El preceptor pensó que había tirado un chasqui boom, pero en ese momento ella confesó que tenía un arma en las manos”, contó la estudiante.

De acuerdo con su testimonio, la joven apuntó contra varios compañeros y llegó a amenazarla directamente. “Ella apuntó todo. La verdad que apuntó todo. Pero no quiso pegarle a nadie, si bajaba el arma se reía y ahí tiraba los tiros al aire o al piso”, relató.

En medio de la tensión, los efectivos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y del Grupo Especial de Seguridad (GES) trabajaron para controlar la situación. Los alumnos, en tanto, fueron retirados de a poco hacia un lugar seguro.

Qué pedía la alumna atrincherada en Mendoza

Según el relato de la compañera, la estudiante armada se mostraba alterada y reclamaba la presencia de una docente en particular. “Estaba gritando y pidiendo por la profesora Raquel de matemática. Decía que, si no aparecía, se iba a autolesionar”, agregó la testigo.

La tensión se mantuvo durante varios minutos hasta que las fuerzas de seguridad lograron intervenir. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza emitió un comunicado en conjunto con otras áreas estatales solicitando a los medios y a la población mantenerse alejados del lugar para no entorpecer el operativo.

Cómo quedaron los estudiantes tras el episodio

Luego de la evacuación, los alumnos fueron trasladados al hospital local para recibir asistencia. “La verdad que nos atendieron bien. Entramos todos en desesperación, obviamente. Nos acostaron en una camilla porque estábamos en crisis”, contó la joven entrevistada por Radio Nihuil.

Además, señaló que su compañera, la autora del hecho, sufría situaciones de bullying vinculadas a su aspecto físico, lo que podría haber influido en su accionar.

Qué medidas tomó el Gobierno provincial

Tras el episodio, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza activó un operativo en coordinación con las carteras de Salud, Educación, Cultura e Infancias. El objetivo fue garantizar el resguardo de los estudiantes y docentes, además de brindar contención psicológica a quienes atravesaron la situación.

Las autoridades remarcaron la importancia de permitir que los equipos especializados trabajen sin interferencias, por lo que reiteraron el pedido de no acercarse a la zona ni difundir rumores que entorpezcan la investigación.

Se habló de
Nena Mendoza
