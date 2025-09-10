El escalofriante relato de una compañera de la alumna de 14 años atrincherada con un arma en una escuela

En medio de la tensión, los efectivos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y del Grupo Especial de Seguridad (GES) trabajaron para controlar la situación. Los alumnos, en tanto, fueron retirados de a poco hacia un lugar seguro.

Qué pedía la alumna atrincherada en Mendoza

Según el relato de la compañera, la estudiante armada se mostraba alterada y reclamaba la presencia de una docente en particular. “Estaba gritando y pidiendo por la profesora Raquel de matemática. Decía que, si no aparecía, se iba a autolesionar”, agregó la testigo.

La tensión se mantuvo durante varios minutos hasta que las fuerzas de seguridad lograron intervenir. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza emitió un comunicado en conjunto con otras áreas estatales solicitando a los medios y a la población mantenerse alejados del lugar para no entorpecer el operativo.

Cómo quedaron los estudiantes tras el episodio

Luego de la evacuación, los alumnos fueron trasladados al hospital local para recibir asistencia. “La verdad que nos atendieron bien. Entramos todos en desesperación, obviamente. Nos acostaron en una camilla porque estábamos en crisis”, contó la joven entrevistada por Radio Nihuil.

Además, señaló que su compañera, la autora del hecho, sufría situaciones de bullying vinculadas a su aspecto físico, lo que podría haber influido en su accionar.

Qué medidas tomó el Gobierno provincial

Tras el episodio, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza activó un operativo en coordinación con las carteras de Salud, Educación, Cultura e Infancias. El objetivo fue garantizar el resguardo de los estudiantes y docentes, además de brindar contención psicológica a quienes atravesaron la situación.

Las autoridades remarcaron la importancia de permitir que los equipos especializados trabajen sin interferencias, por lo que reiteraron el pedido de no acercarse a la zona ni difundir rumores que entorpezcan la investigación.