La firme respuesta de Mario Pergolini a la pelea que planteó Marcelo Tinelli: "Tenés..."

Lo cierto es que desde su programa No preguntes por Rusia por Vorterix, Mario Pergolini le respondió a Marcelo Tinelli sobre su desafío para el evento de boxeo.

"Tuve un desafío", dijo el conductor. Y le preguntaron al instante: "¿Hay que hacer algo con eso o quedarse callado?", le preguntaron. Y ahí Pergolini descartó cualquier chance de subirse a un ring.

"No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos. No hay forma de que me suba a un ring ni siquiera con un nene de diez años", cerró el conductor, descantando el desafío deportivo de su colega.

El reclamo en la cara de Paula Chaves a Mario Pergolini por un premio adeudado

Paula Chaves estuvo en el prorgrama Otro Día Perdido (El Trece) y sorprendió al conductor Mario Pergolini por algo que pasó hace más de 20 años de su paso por el reality Super M 20/03 donde se consagró cómo ganadora.

“Empecé a trabajar con la agencia de Ricardo Piñeyro y me gané un auto”, indicó la modelo. Y el conductor agregó entre risas: “¡Me sacaste un auto! Digo, te ganaste un auto”.

Pero la modelo le reclamó entre risas: “Y tenía un viaje a París que nunca me dieron... La caja vengadora soy yo. Mi primer auto me lo gané ahí a mucha honra”.

"¿Nunca te lo ganaste? Te vamos a dar el pasaje a París", le dijo Mario Pergolini sorprendido por su comentario. Y Paula Chaves retrucó en base a los años que pasaron de ese momento: "Cuatro eran (por los pasajes), después de 23 años, mínimo... ¿Qué hago en París sola?".

"¡Vamos a juicio!", reaccionó el conductor con humor. Y la invitada le dijo: "Yo estoy re para hacer un juicio eh. Mi gran sueño es sentarme y decir: ‘Porque mis abogados...’. Viste que toda la gente tiene muchos abogados. Me encantaría poder decirlo y vayamos a juicio”.

“Vamos a ver cómo solucionamos el viaje a París”, concluyó Pergolini tras el inesperado reclamo de su invitada por el premio pendiente.