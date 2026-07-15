La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.
El organismo previsional recordó quiénes pueden acceder al beneficio, cuánto se cobra, cuánto dura la asistencia y cuáles son las fechas de pago de este mes.
ANSES: cómo acceder a la Prestación por Desempleo y cuánto se cobra en julio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.
El organismo previsional recordó cuáles son los requisitos para acceder al beneficio, la cantidad de cuotas que puede recibir cada trabajador según sus aportes y los montos que se pagan durante julio de 2026.
La prestación está dirigida a trabajadores registrados del sector privado que quedaron desempleados por alguna de las siguientes causas:
Además de cumplir con alguna de las situaciones mencionadas, los solicitantes deben acreditar un período mínimo de aportes.
Los requisitos varían según la modalidad de contratación:
La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes registrados por el trabajador.
El esquema vigente es el siguiente:
Además, las personas mayores de 45 años reciben una extensión automática de seis meses adicionales, siempre que cumplan con las condiciones previstas por la normativa.
El monto no es fijo para todos los beneficiarios, ya que se calcula sobre la base del 75% del mejor sueldo bruto percibido durante los últimos seis meses trabajados.
Sin embargo, ANSES establece un piso y un tope vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM):
El importe definitivo dependerá de la historia laboral y de los aportes registrados por cada trabajador.
ANSES abonará la prestación según la terminación del DNI: