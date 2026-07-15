ANSES: cómo acceder a la Prestación por Desempleo y cuánto se cobra en julio

Los requisitos varían según la modalidad de contratación:

Trabajadores permanentes: haber realizado al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años anteriores al despido o finalización de la relación laboral.

haber realizado al menos durante los últimos tres años anteriores al despido o finalización de la relación laboral. Trabajadores eventuales o de temporada: acreditar un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos tres años y haber prestado servicios durante más de 90 días en el último año.

¿Cuánto tiempo se cobra la Prestación por Desempleo?

La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes registrados por el trabajador.

El esquema vigente es el siguiente:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas.

2 cuotas. Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas.

4 cuotas. Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas.

8 cuotas. 36 meses o más: 12 cuotas.

Además, las personas mayores de 45 años reciben una extensión automática de seis meses adicionales, siempre que cumplan con las condiciones previstas por la normativa.

¿Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en julio?

El monto no es fijo para todos los beneficiarios, ya que se calcula sobre la base del 75% del mejor sueldo bruto percibido durante los últimos seis meses trabajados.

Sin embargo, ANSES establece un piso y un tope vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM):

Monto mínimo: $186.200.

$186.200. Monto máximo: $372.400.

El importe definitivo dependerá de la historia laboral y de los aportes registrados por cada trabajador.

Calendario de pago de la Prestación por Desempleo en julio de 2026

ANSES abonará la prestación según la terminación del DNI: