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El significado oculto de la camiseta alternativa que la Selección Argentina usará ante Inglaterra en la semifinal

La indumentaria suplente de la Selección Argentina para el cruce ante Inglaterra en Atlanta tiene un significado especial. Los detalles.

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Foto: Reuters 

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El partido de esta tarde por un boleto a la gran final del mundo contará con una fisonomía muy especial en el campo de juego. La Selección Argentina lucirá su camiseta alternativa esta tarde en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra en Atlanta. Sin embargo, la determinación de utilizar este modelo en particular va mucho más allá de una mera cuestión de protocolo deportivo. Lejos de tratarse de una simple elección estética, el diseño de la casaca con la que saltarán al campo de juego los dirigidos por Lionel Scaloni esconde una potente carga cultural e histórica que rinde tributo directo a las raíces del arte popular rioplatense.

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Foto: Reuters 

Los detalles visuales de la prenda oficial de juego encuentran su fundamento en una de las expresiones pictóricas más representativas de nuestra identidad nacional. La prenda está inspirada en el fileteado porteño, un estilo artístico nacido a finales del siglo XIX en la Ciudad de Buenos Aires. Este movimiento se caracteriza principalmente por el uso de líneas sumamente estilizadas, los espirales, los colores vivos, una marcada simetría y la búsqueda de efectos tridimensionales mediante la aplicación técnica de sombras y perspectivas en cada trazo.

La disciplina nació ligada al paisaje urbano de la capital federal antes de consagrarse a escala global. En sus orígenes, esta técnica pictórica se utilizó para decorar carros de transporte de alimentos de tracción animal, pero luego evolucionó hasta que en el siglo XX se popularizó y se expandió a colectivos, camiones y carteles. El reconocimiento definitivo de este tradicional arte porteño llegaría en el año 2015, cuando la UNESCO decidió incluirlo de forma oficial en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad, legitimando su valor identitario.

Cómo es el diseño de la camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La prenda de la marca alemana que viste al campeón vigente incorpora elementos identitarios mediante una fusión de tonos oscuros y líneas dinámicas.

La casaca que portará el seleccionado nacional presenta un contraste visual sumamente innovador respecto de los modelos tradicionales de épocas anteriores. Con un fondo negro, posee líneas onduladas y otros detalles en distintos tonos, como blanco y azul claro, en un claro guiño al fileteado porteño. Desde la firma proveedora Adidas indicaron oficialmente que este diseño disruptivo capta la pasión y el arte de la cultura argentina. Cabe destacar que la indumentaria alternativa ya cuenta con rodaje formal en la actual competencia, dado que la Scaloneta la lució en la victoria 3 a 1 frente a Jordania en el último partido de la fase de grupos.

Qué antecedentes tiene la Selección Argentina usando camiseta alternativa ante Inglaterra

El uso de la indumentaria de repuesto contra el combinado de los Tres Leones evoca directamente las páginas más memorables en la historia de los Mundiales.

La historia de los enfrentamientos mundialistas entre ambos países respalda de forma positiva la utilización de esta ropa. El combinado nacional volverá a vestir su indumentaria alternativa en un choque ante los Tres Leones, lo cual le trae muy buenos recuerdos a la afición. En los cuartos de final de México 1986, Argentina se llevó el triunfo por 2 a 1 gracias a la mano de D10S y al mejor gol de la historia de los Mundiales convertidos por Diego Armando Maradona. Posteriormente, en los octavos de Francia 1998, se impuso en la tanda de penales tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios. Esta tarde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Lionel Messi y compañía buscarán asegurar el pase a la final por segunda ocasión consecutiva.

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