El significado oculto de la camiseta alternativa que la Selección Argentina usará ante Inglaterra en la semifinal

La casaca que portará el seleccionado nacional presenta un contraste visual sumamente innovador respecto de los modelos tradicionales de épocas anteriores. Con un fondo negro, posee líneas onduladas y otros detalles en distintos tonos, como blanco y azul claro, en un claro guiño al fileteado porteño. Desde la firma proveedora Adidas indicaron oficialmente que este diseño disruptivo capta la pasión y el arte de la cultura argentina. Cabe destacar que la indumentaria alternativa ya cuenta con rodaje formal en la actual competencia, dado que la Scaloneta la lució en la victoria 3 a 1 frente a Jordania en el último partido de la fase de grupos.

Qué antecedentes tiene la Selección Argentina usando camiseta alternativa ante Inglaterra

El uso de la indumentaria de repuesto contra el combinado de los Tres Leones evoca directamente las páginas más memorables en la historia de los Mundiales.

La historia de los enfrentamientos mundialistas entre ambos países respalda de forma positiva la utilización de esta ropa. El combinado nacional volverá a vestir su indumentaria alternativa en un choque ante los Tres Leones, lo cual le trae muy buenos recuerdos a la afición. En los cuartos de final de México 1986, Argentina se llevó el triunfo por 2 a 1 gracias a la mano de D10S y al mejor gol de la historia de los Mundiales convertidos por Diego Armando Maradona. Posteriormente, en los octavos de Francia 1998, se impuso en la tanda de penales tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios. Esta tarde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Lionel Messi y compañía buscarán asegurar el pase a la final por segunda ocasión consecutiva.