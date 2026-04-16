La insólita estafa que sufrió una famosa periodista con las figuritas del Mundial 2026

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Más tarde, al revisar el producto, Rubinska también pudo corroborar más irregularidades en las páginas a completar. “Argentina, en este álbum, tiene cuatro páginas y las selecciones de otros países tienen solo seis figuritas”, contó.

Tras notar el engaño, sin éxito, la periodista intentó gestionar la devolución del dinero a través de la aplicación donde realizó la compra. “No lo pude hacer porque ya había pasado el tiempo estimado, así que tengo las figuritas y el álbum, por eso lo estoy contando”, concluyó, con el fin de alertar a otros padres para que no caigan en la misma situación.

Cómo será el álbum del Mundial y cuándo sale a la venta en Argentina

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Por primera vez en la historia, el Mundial contará con 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32, lo que obligó a la firma a rediseñar por completo su producto estrella.

El resultado será un álbum histórico: tendrá 980 figuritas distribuidas en 112 páginas, casi un 50% más que el de Qatar 2022, que contaba con 638.

Cada sobre incluirá siete figuritas, dos más que en ediciones anteriores. Además, la compañía adelantó la producción desde fines de 2025 para evitar los problemas de desabastecimiento que se registraron en el último Mundial.

El álbum podría llegar a los kioscos argentinos entre fines de abril y los primeros días de mayo. Los precios oficiales de los sobres y del álbum se confirmarán en las próximas semanas.