 La insólita pregunta íntima que le hizo Fer Dente a sus compañeros de elenco

Sus compañeros se pusieron incómodos al revelar esto frente a todos, muchos recién se veían por primera vez, pero luego entendieron que lo que buscaba el flamante director de la pieza era relajarlos y buscar coincidencias para tener puntos en común. De esta manera, el grupo entraría en confianza más rápido durante los ensayos.

En el elenco de esta comedia musical estarán Sofi Morandi, Nico Di Pace, Julia Tozzi, que surgió de un casting abierto entre 6000 aspirantes de todo el país. Además estará Flor Anca, Martu Loyato y Momi Giardina.

América TV anuncia la llegada de Fernando Dente a su pantalla

América TV anunció que Fernando Dente pasará a integrar el staff de la emisora para animar un nuevo programa que contará con la producción de Jotax. El ciclo arrancaría en el mes de marzo y será una de las propuestas más interesantes que tendrá la emisora en este 2023.

Cabe destacar que Fer Dente la viene rompiendo en el teatro y este año el actor se bajará de las tablas para dirigir “Heathers, El Musical”, una obra que saca a la luz las miserias y las virtudes de un grupo de adolescentes.

Recordemos que el actor condujo un programa de música en el cable hace unos años y esta será su primera experiencia como conductor en un canal de aire: "Lo de conductor fue raro, fue la excepción. Me encantaría seguir haciéndolo. Quizá tenía un poco de miedo que me vieran como un conductor y no como actor. Más adelante, cuando los miedos se vayan yendo, vuelvo", decía Fer en una entrevista.

De esta manera, para este 2023, el canal del cubito apuesta a una grilla fuerte con sus ciclos consolidados, nuevas propuestas y una programación en vivo para seguir creciendo en audiencia, como fue en el 2022 que logró posicionarse en el tercer lugar dentro de los canales de aire.