El contundente comunicado del boliche que contradice a Juanita Tinelli: "Golpes y rasguños"

“Minutos después, bajó llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dado un golpe de puño. Se intentó hablar con ella para tranquilizarla y entender lo sucedido, pero insistía en que debíamos retirar al otro involucrado. Al no lograr calmar la situación, decidió llamar a la policía. Al lugar acudieron dos patrulleros y una ambulancia ”, continúa con la crónica de lo sucedido.

Cuando los efectivos arribaron al lugar intentaron dialogar con Bautista para conocer su versión de los hechos, aunque el joven habría optado por mantenerse al margen de cualquier declaración en ese momento: “Se le solicitó al chico involucrado que bajara para hablar con el personal policial, pero se negó por temor a que lo demoraran o lo detuvieran ”.

La reconstrucción difundida por el local nocturno sostiene que, una vez controlada la situación, ambas partes abandonaron el lugar por separado y bajo determinadas indicaciones del personal policial. “Luego de varios minutos, Juana se retiró del establecimiento. Posteriormente, el oficial a cargo sugirió que el involucrado se retirara por el estacionamiento, indicando que ellos informarían que al momento de llegar al lugar, dicha persona ya se había retirado ”, sigue.

“De todas formas, la policía realizó una consulta con la Fiscalía, y quedamos a la espera de las novedades sobre un posible requerimiento del material fílmico relacionado con el hecho ”, concluye la institución, asegurando que permanece a disposición de la Justicia y que conserva registros que podrían resultar clave para esclarecer qué ocurrió en la noche.

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