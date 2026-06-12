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El contundente comunicado del boliche que contradice a Juanita Tinelli: "Golpes y rasguños"

El boliche donde ocurrió el episodio entre Juanita Tinelli y Bautista Cuiña rompió el silencio con un explosivo comunicado que contradice la versión de la hija de Marcelo.

12 jun 2026, 17:00
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El contundente comunicado del boliche que contradice a Juanita Tinelli: "Golpes y rasguños"

Desde la redacción de PrimiciasYa (América) dieron a conocer el informe elaborado por el boliche de la Costanera porteña sobre el episodio que involucró a Juanita Tinelli y Bautista Cuiña, cuyo contenido contradice la versión que presentó la hija de Marcelo.

Según el documento difundido por el establecimiento, el conflicto comenzó en una de las mesas VIP del lugar durante la madrugada del viernes 12 de junio. Allí, se produjo el primer intercambio entre los jóvenes que derivó en una fuerte discusión.

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Aproximadamente a las 5, en la mesa seis, se produjo un cruce entre Juana Tinelli y su expareja, titular de la mesa. Juana se encontraba bailando con otro chico, cuando el titular de la mesa les pidió que se retiraran de la misma ”, reza el principio del texto.

Además, presentaron una secuencia de hechos que difiere del relato de la hija del conductor: “Tras ese intercambio, se produjo una discusión, y Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja ”.

Minutos después, bajó llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dado un golpe de puño. Se intentó hablar con ella para tranquilizarla y entender lo sucedido, pero insistía en que debíamos retirar al otro involucrado. Al no lograr calmar la situación, decidió llamar a la policía. Al lugar acudieron dos patrulleros y una ambulancia ”, continúa con la crónica de lo sucedido.

Cuando los efectivos arribaron al lugar intentaron dialogar con Bautista para conocer su versión de los hechos, aunque el joven habría optado por mantenerse al margen de cualquier declaración en ese momento: “Se le solicitó al chico involucrado que bajara para hablar con el personal policial, pero se negó por temor a que lo demoraran o lo detuvieran ”.

La reconstrucción difundida por el local nocturno sostiene que, una vez controlada la situación, ambas partes abandonaron el lugar por separado y bajo determinadas indicaciones del personal policial. “Luego de varios minutos, Juana se retiró del establecimiento. Posteriormente, el oficial a cargo sugirió que el involucrado se retirara por el estacionamiento, indicando que ellos informarían que al momento de llegar al lugar, dicha persona ya se había retirado ”, sigue.

De todas formas, la policía realizó una consulta con la Fiscalía, y quedamos a la espera de las novedades sobre un posible requerimiento del material fílmico relacionado con el hecho ”, concluye la institución, asegurando que permanece a disposición de la Justicia y que conserva registros que podrían resultar clave para esclarecer qué ocurrió en la noche.

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