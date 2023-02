América TV anuncia la llegada de Fernando Dente a su pantalla 

Cabe destacar que Fer Dente la viene rompiendo en el teatro y este año el actor se bajará de las tablas para dirigir “Heathers, El Musical”, una obra que saca a la luz las miserias y las virtudes de un grupo de adolescentes.

Recordemos que el actor condujo un programa de música en el cable hace unos años y esta será su primera experiencia como conductor en un canal de aire: "Lo de conductor fue raro, fue la excepción. Me encantaría seguir haciéndolo. Quizá tenía un poco de miedo que me vieran como un conductor y no como actor. Más adelante, cuando los miedos se vayan yendo, vuelvo", decía Fer en una entrevista.

De esta manera, para este 2023, el canal del cubito apuesta a una grilla fuerte con sus ciclos consolidados, nuevas propuestas y una programación en vivo para seguir creciendo en audiencia, como fue en el 2022 que logró posicionarse en el tercer lugar dentro de los canales de aire.

Nicolás Magaldi habló de su llegada a la pantalla de América: "Un cambio de canal es un cambio de vida"

PrimiciasYa dio la primicia de que Nicolás Magaldi se muda a la pantalla de América, luego de estar muchos años en El Nueve y últimamente en El Trece.

Nico ya firmó con el canal de Palermo y realizó las fotos promocionales que se verán pronto. El conductor estará al frente de un ciclo periodístico desde el 2 de enero, que va a entretener e informar durante todo el verano.

En diálogo exclusivo con este portal, Magaldi manifestó: "Ya oficialmente estoy en América, estamos haciendo las promos y estoy súper contento, súper feliz. Para mí un cambio de canal es un cambio de vida de alguna forma, trato de aprender del programa nuevo que venga y es una oportunidad más a seguir creciendo con mi carrera".

"Hay una expectativa enorme en hacer bien las cosas para que la gente pueda entretenerse con nosotros e informarse de una manera distendida. El público de América es un público hermoso y una programación hermosa. Se viene un 2023 precioso", destacó.

Sobre su llegada al canal, indicó: "América tiene una programación muy viva y se le da mucha importancia a lo periodístico. Es una pantalla fresca, viva y con un montón de figuras importantes de la industria. Hay mucha expectativa con este desembarco".

"Estamos armando el equipo, ya se van a enterar. Estamos cerrando todo y será un equipazo, con algunos ya he compartido trabajos y otros que no, así que será un desafío para pelearla todos los días", cerró Magaldi sobre la nueva propuesta que arrancará con todo en América TV.