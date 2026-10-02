La letal pregunta que le hicieron a Tiago PZK y Luck Ra antes de su inesperado distanciamiento

Lo llamativo es que ninguno de los dos podía imaginar el giro que tendría su vínculo tiempo después.

Con el correr de los meses, Tiago PZK y Luck Ra terminaron distanciados y sus vidas sentimentales también quedaron atravesadas por una situación inesperada: Tiago comenzó una relación con La Joaqui, quien había sido pareja de Luck Ra y se había separado del cantante apenas unos meses antes.

Por eso, el viejo video volvió a circular en redes y los usuarios no tardaron en mirar aquella entrevista desde otra perspectiva. Lo que en ese momento parecía simplemente un divertido juego entre dos amigos y colegas, hoy adquiere un contexto completamente diferente.

La pregunta que parecía inocente terminó convirtiéndose en un recuerdo incómodo para algunos seguidores: “¿Qué le robarían al otro?”. En aquel momento hablaron de la apariencia y otros atributos; tiempo después, la historia entre ellos tomó un rumbo que nadie parecía prever.