En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Fuerte

La letal pregunta que le hicieron a Tiago PZK y Luck Ra antes de su inesperado distanciamiento

La pregunta que descolocó a Tiago PZK y Luck Ra y que hoy vuelve a generar polémica. Mirala.

La letal pregunta que le hicieron a Tiago PZK y Luck Ra antes de su inesperado distanciamiento

Una entrevista de Tiago PZK y Luck Ra volvió a viralizarse en las últimas horas por una pregunta que, vista desde el presente, tomó un significado completamente inesperado. En medio de las risas y la complicidad, un entrevistador quiso saber qué cosa le robarían al otro si tuvieran la posibilidad.

Leé también Olor a humedad dentro del placard: cómo eliminarlo de forma efectiva con el truco de un arquitecto
La humedad dentro del placard puede generar malos olores y dejar un aroma desagradable en la ropa.

La respuesta de ambos sorprendió por la confianza que mostraban en aquel momento. Sin imaginar lo que iba a ocurrir tiempo después, los artistas se animaron a elegir distintos atributos de su compañero y la charla terminó dejando varios comentarios que hoy, con el diario del lunes, generan todo tipo de reacciones.

“¿Qué le robarían al otro?”, fue la pregunta que disparó el ida y vuelta.

Entre risas, comenzaron a enumerar algunas de las cosas que envidiaban del otro. La “facha”, la “pinta” y hasta los ojos aparecieron entre las respuestas, en un momento en el que ambos mostraban una relación de cercanía y buena onda.

Lo llamativo es que ninguno de los dos podía imaginar el giro que tendría su vínculo tiempo después.

Con el correr de los meses, Tiago PZK y Luck Ra terminaron distanciados y sus vidas sentimentales también quedaron atravesadas por una situación inesperada: Tiago comenzó una relación con La Joaqui, quien había sido pareja de Luck Ra y se había separado del cantante apenas unos meses antes.

Por eso, el viejo video volvió a circular en redes y los usuarios no tardaron en mirar aquella entrevista desde otra perspectiva. Lo que en ese momento parecía simplemente un divertido juego entre dos amigos y colegas, hoy adquiere un contexto completamente diferente.

La pregunta que parecía inocente terminó convirtiéndose en un recuerdo incómodo para algunos seguidores: “¿Qué le robarían al otro?”. En aquel momento hablaron de la apariencia y otros atributos; tiempo después, la historia entre ellos tomó un rumbo que nadie parecía prever.

En pocas palabras

  • Entrevista viralizada: Tiago PZK y Luck Ra respondieron qué se robarían el uno al otro.
  • Contexto inesperado: La pregunta cobra relevancia por el posterior distanciamiento de los artistas.
  • Giro sentimental: Tiago PZK inició relación con La Joaqui, expareja de Luck Ra.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Messi llega a Disney+: mirá el adelanto, cómo será la nueva serie y cuándo se estrenará
Pionono con dulce de leche y coco: la receta fácil y deliciosa para hacer en casa
Escándalo: importante actriz fue denunciada por atacar a su hijo de 12 años y atentar contra la vida del pequeño

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar